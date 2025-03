¿Qué ha pasado hoy, 3 de marzo, en Extremadura?

R. H. Domingo, 3 de marzo 2024, 21:19 Comenta Compartir

El respaldo de Osuna apuntala la victoria de Gallardo en las primarias socialistas

Ninguno quería convertir las primarias en una batalla provincial. Ni el pacense Miguel Ángel Gallardo ni la cacereña Lara Garlito. Pero los resultados de las votaciones reflejan justamente lo contrario.

La borrasca deja 46 litros, nieve y rachas de 84 km/h en Extremadura

Las previsiones indicaban lluvia, viento y nieve en Extremadura. La borrasca dejó ayer 46,2 litros por metro cuadrado en Madrigal de la Vera, que se situó ayer entre los municipios más lluviosos a nivel nacional. En concreto en la novena posición, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología.

Memorias críticas de un exministro extremeño

Principios del año 1979, palacio de La Moncloa, Consejo de Ministros. «En un momento dado, (Adolfo) Suárez escribió algo, se levantó y pasando detrás de mi me dejó una nota manuscrita que dice: «Querido Enrique: No estés triste. Las cosas suelen arreglarse siempre. Cuenta conmigo. ¡Ánimo!». Enrique Sánchez de León (89 años, de Campillo de Llerena) no solo lo cuenta, sino que además, reproduce esa tarjeta manuscrita y firmada por el expresidente del Gobierno. La anécdota y su prueba de veracidad están en 'Esos impertinentes reformistas de la Transición' (Almuzara, Córdoba, 2004, 581 páginas, 27 euros), su autobiografía, que no es una más porque él no es uno cualquiera.

El trabajador de una finca gana el juicio al ganadero que le ordenó abandonar la casa

El juzgado de lo social número tres de Plasencia ha condenado a un ganadero a indemnizar en 11.185 euros al trabajador al que envió una carta conminándole a dejar de usar la casa de la finca en la que residía junto a su familia desde que fue contratado. El empleado recibió esa comunicación después de rechazar la propuesta del empresario de dar horas extraordinarias, y la jueza le ha dado la razón al considerar que la orden de abandonar la vivienda suponía una modificación sustancial de la relación laboral, lo que concede al empleado el derecho a pedir la rescisión del contrato y ser indemnizado. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Educación quiere incluir en 2025 formaciones para los perfiles demandados por Envision

La Junta de Extremadura pone la pelota en el tejado de Envision, pero con la voluntad de cumplir con sus demandas formativas. «Desde la Consejería de Educación estamos a la espera de que la empresa facilite todos los perfiles profesionales especializados que demandan para el proceso productivo de la gigafactoría», señalan fuentes del Gobierno regional.

