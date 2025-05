¿Qué ha pasado hoy, 21 de julio, en Extremadura?

R.H. Domingo, 21 de julio 2024, 22:04 Comenta Compartir

Castilla-La Mancha descarta la opción norte para la autovía Badajoz-Ciudad Real

La Junta de Extremadura ya lo negó en abril, pero esta semana Emiliano García-Page, presidente de Castilla la Mancha, ha vuelto a insistir en que está muy cerca de cerrarse el acuerdo entre ambas regiones sobre el trazado de la futura autovía A-43, la que uniría Badajoz con Ciudad Real.

Las medidas fiscales contra la despoblación reportan 5,4 millones a 31.500 extremeños

Las medidas fiscales del impuesto sobre la renta que fueron aprobadas en 2022 para combatir la despoblación tuvieron en su primer año de aplicación un impacto de 5,4 millones de euros para 31.500 contribuyentes de la región.

Activado el nivel de alerta rojo y naranja por altas temperaturas que superarán los 40 grados en Extremadura

El 112 Extremadura ha activado a las 11:00 horas de este domingo los niveles de riesgo naranja y rojo por ola de calor para los próximos días en las provincias de Cáceres y Badajoz.

Más de 40 efectivos trabajan en la extinción de un nuevo incendio en Oliva de Mérida

Un total de 44 efectivos trabajan en la extinción de un incendio declarado este domingo en la localidad pacense de Oliva de Mérida.

«No le auguro ningún futuro al comercio de Cáceres»

Diego Mostazo presume de cacereño y de haber cumplido los 64. Después de casi 50 años tras el mostrador, lo deja, se retira. No mira atrás, ni hace mayores reproches. Cree que es el momento de irse. Protagonizó junto a su padre la apertura de la histórica tienda deportiva en San Juan en 1975 y hace unos días cerró la que era su última versión, en la calle Argentina. «Ha cambiado en exceso el comercio y no puedo decir que para bien. No me gusta el ritmo de vida que nos están imponiendo. Yo no he elegido esto. Somos marionetas del sistema, y eso es lo que toca. He dicho: parad esto, que me quedo aquí y me bajo».