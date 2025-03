¿Qué ha pasado hoy, 25 de febrero, en Extremadura?

R. H. Domingo, 25 de febrero 2024, 22:17 | Actualizado 22:53h. Comenta Compartir

La Junta coge 27 millones reservados al regadío de Tierra de Barros y los destina a otras partidas

Cambios en el uso de los fondos europeos por parte de la Junta de Extremadura. El próximo miércoles, por videoconferencia, la Administración extremeña desarrolla la segunda reunión del comité de seguimiento del PEPAC (Plan Estratégico de la PAC) 2023-2027 y tras él ejemplifica unas nuevas prioridades. Lo hace quitando dinero reservado inicialmente a unas medidas y destinándolas a otras, algo habitual en cada año. En esta ocasión, el Ejecutivo regional ha puesto el foco en el proyecto de regadío de Tierra de Barros a la hora de lo que llama reprogramación de fondos para este año.

La juez de línea extremeña Guadalupe Porras abandona el Betis-Athletic con el rostro ensangrentado tras chocar con un cámara

Susto en el Benito Villamarin. La juez de línea Guadalupe Porras ha resultado herida a los 12 minutos del Betis-Athletic tras chocar con un cámara en la banda situada al lado de los banquillos. Debido a este golpe ha sufrido un corte del que sangraba en su rostro de forma abundante. El accidente se ha producido tras el gol de Chimy Ávila. La asistente lo ha validado y se ha dado la vuelta para comenzar a correr hacia el centro del campo. Al poco de iniciar la carrera ha chocado contra un cámara que lleva su equipo al hombro y que se mueve por la banda.

Cuando los cacereños dicen que no

Dos proyectos municipales han sido noticia en los últimos días por todo lo contrario que se transmitió cuando fueron conocidos. El mirador de San Marquino, llamado a recuperar una zona que para los turistas no es ni de paso. El aparcamiento en superficie del Parque del Príncipe iba a permitir ampliar las prestaciones del actual con 160 plazas nuevas. Aparcar en el centro y gratis aparecían como una interesante combinación. No es extraño que los concejales del PSOE, bajo cuyo mandato se diseñó y se logró la financiación europea, sacasen pecho. Sin embargo, estamos en Cáceres, la ciudad del 'no' para según qué novedades nos presenten. Si van a cambiar demasiado nuestras vidas, no nos interesa.

Las críticas del alcalde de Malpartida de Plasencia a una trabajadora no vulneran el derecho al honor

El Tribunal Supremo ha absuelto a Raúl Barrado, alcalde de Malpartida de Plasencia, de una vulneración del derecho al honor de una trabajadora del servicio de limpieza del Ayuntamiento chinato. Barrado acusó a la mujer, en una sesión plenaria y con nombre y apellidos, de «no mostrar ningún respeto hacia sus compañeros y compañeras de trabajo, haciendo gala de un egoísmo infinito y premeditado, sintiéndose victoriosa».

Un detenido por la Guardia Civil en Vivares tras circular en sentido contrario por la EX-A2

Varias patrullas de la Guardia Civil se han desplegado este domingo para intentar detener a una persona que presuntamente había cometido un hecho delictivo y llegó a circular en dirección contraria por la autovía autonómica EX-A2, en las Vegas Altas. Algunos conductores que transitaban por la zona esta tarde alertaron de que un vehículo iba en sentido contrario por este tramo de autovía, en dirección a Don Benito. Tras la persecución, el conductor fue arrestado a la altura de Vivares, causando un gran revuelo entre los vecinos de la entidad local menor dombenitense.

