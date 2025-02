¿Qué ha pasado hoy, 18 de febrero, en Extremadura?

R. H. Martes, 18 de febrero 2025, 20:36 Comenta Compartir

El matrimonio con alzhéimer de Plasencia vivirá en una residencia conjunta en Villamesías

La lucha de José Hernández para que sus padres con alzhéimer vivan juntos en la misma residencia ha llegado a su fin con un desenlace positivo. Este martes, el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) le ofreció una solución: Desiderio y María Soledad podrán vivir juntos en el centro de mayores La Laguna de Villamesías, ubicado cerca de Trujillo y a 140 kilómetros de Plasencia. La propuesta fue presentada por Marta Pascual, jefa de la Unidad de Atención a Personas Mayores del Sepad. La familia la ha aceptado.

El exasesor de Moncloa entregó en Cultura los informes dudosos de David Sánchez

Los informes de las memorias anuales con las tareas realizadas por el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, en su puesto como jefe de la Oficina de Artes Escénicas en la Diputación de Badajoz, fueron depositados por el exasesor de Moncloa, Luis Carrero, en la mesa del director del área de Cultura, Manuel Candalija.

Guardiola aparca el adelanto electoral: «No se dan las circunstancias, sería un freno al crecimiento»

La presidenta de la Junta, María Guardiola Martín, no se plantea convocar elecciones anticipadas. Considera que «no se dan las circunstancias» para adelantar los comicios, que deben celebrarse en mayo de 2027, a pesar de que no ha podido aprobar nuevos Presupuestos para 2025 por no tener apoyos suficientes, y ha descartado presentar unos nuevos. Dentro de una semana la oposición parlamentaria puede tumbar su decreto de medidas fiscales.

Ana Fernández Villegas, nueva presidenta del Círculo Empresarial Cacereño

El Círculo Empresarial Cacereño ha nombrado nueva presidenta a Ana Fernández Villegas, responsable de la inmobiliaria Giuex S.L. Sustituye en el cargo a Diego Hernández, quien ha estado al frente de la organización en los últimos años y lo deja ahora para centrarse en su labor como presidente de la Confederación Empresarial de la Provincia de Cáceres (Coepca), constituida en septiembre de 2023. Ana Fernández era hasta este momento vicepresidenta del Círculo Empresarial.

El Ayuntamiento de Badajoz convocará casi 20 plazas de policía local este año

La concejala de Policía Local de Badajoz, Gema Cortés, ha anunciado este martes que el Ayuntamiento de Badajoz se plantea sacar a concurso este año casi 20 plazas, cifra en la que se incluyen las de nueva creación y las vacantes en la Policía Local que todavía no se han cubierto. Ese anuncio lo ha realizado durante el acto en el que ha tomado posesión el nuevo intendente de la Policía Local, Toni Mesas, que hasta ahora era inspector.

