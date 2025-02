¿Qué ha pasado hoy, 12 de febrero, en Extremadura?

R. H. Miércoles, 12 de febrero 2025, 21:31 Comenta Compartir

La Guardia Civil reconstruye en Hornachos los últimos movimientos de Francisca Cadenas.

Dos horas lleva trabajando la guardia civil en la reconstrucción del Caso de Francisca Cadenas. Al menos una decena de agentes de la UCO han acordonado la calle Nueva, donde han estado midiendo la distancia desde donde estaba estacionando el vehículo al que Francis, como la conocen sus vecinos, hasta la vivienda de esta vecina a la que su familia le perdió la pista hace ya siete años.

La corporación extremeña CL Grupo Industrial invierte 49 millones en su planta de Ondupack en Navalmoral.

Ondupack, empresa de fabricación de envases y embalajes de cartón ondulado de la División Packaging de la corporación extremeña CL Grupo Industrial, ha inaugurado este miércoles su nueva planta en Navalmoral de la Mata, que ha supuesto una inversión de 49 millones de euros y que refuerza el «compromiso de la compañía con el desarrollo económico y social de la región», según se ha dicho en el acto.

El abogado de David Sánchez se queja de que la jueza ve «una pátina de culpabilidad» en todo lo relacionado con él.

La defensa de David Sánchez, ejercida por el abogado Emilio Cortés, ha pedido a la Audiencia Provincial de Badajoz que declare improcedente la investigación sobre los puestos de trabajo que desarrollan dos colaboradores de la Oficina de Artes Escénicas. En un escrito registrado este miércoles ante la jueza Beatriz Biedma, el hermano del presidente del Gobierno considera que los interrogantes que se plantean sobre Luis Carrero, que fue asesor de Moncloa y que se dirigía a Sánchez como 'querido hermanito', y Ángel Seco tienen un carácter prospectivo.

El Congreso aprueba la propuesta del PP de alargar la vida de las centrales nucleares.

El Congreso de los Diputados aprobó este miércoles la Proposición No de Ley (PNL) presentada por el grupo parlamentario del Partido Popular sobre el cierre programado de la generación nuclear en España, en la que solicitaba en su primer punto la extensión de la vida útil de las cinco centrales que hay en el país produciendo este tipo de energía. La propuesta del principal partido de la oposición sumó 171 apoyos (los 137 diputados de PP, 33 de Vox y uno de Unión del Pueblo Navarro), frente a 164 noes y 14 abstenciones, sobre un total de 349 votos. La clave para que haya salido adelante la propuesta ha sido el voto favorable de UPN y la abstención de Junts Per Catalunya y ERC (Esquerra Republicana de Catalunya). No obstante, la PNL es no vinculante, por lo que la situación de Almaraz no cambia y el calendario de cierre sigue vigente.

Un hombre de 61 años muere en Villafranca al atragantarse mientras cenaba.

Conmoción en Villafranca de los Barros (12.362 vecinos). Fernando Miguel Ortiz Díaz, de 61 años, ha sido enterrado esta tarde en la localidad tras morir ayer de manera inesperada. Falleció al atragantarse mientras cenaba. Sucedió alrededor de las 23 horas. Salió a la calle a pedir auxilio pero resultó en vano. Ha sido enterrado esta tarde tras oficiarse la misa en el santuario de Nuestra Señora de La Coronada.

