¿Qué ha pasado hoy, 28 de febrero, en Extremadura?

Miércoles, 28 de febrero 2024

El presidente de Envision confirma a Pedro Sánchez que la gigafactoria de Navalmoral se iniciará antes del verano

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido en la tarde de este miércoles una reunión en el complejo de la Moncloa con el presidente de Envision Group, Lei Zhang, quien le ha confirmado el inicio de la construcción de la gigafactoría de baterías para vehículos eléctricos en Navalmoral de la Mata en el primer semestre de este año. Al encuentro también ha asistido el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

Guardiola pide al Gobierno que incluya el regadío Tierra de Barros en el Plan Hidrográfico del Guadiana

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha pedido este miércoles al Ministerio de Transición Ecológica que incluya el proyecto del regadío en Tierra de Barros en el Plan Hidrográfico del Guadiana, y que «asegure los fondos: si no es a través de fondos europeos, pues a través de fondos del Estado».

El PP rechaza la moción de censura conjunta propuesta por el PSOE contra Siempre Don Benito

El PSOE de Don Benito propondrá al Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Don Benito presentar una moción de censura conjunta contra la alcaldesa María Fernanda Sánchez. Una propuesta que ha sido anunciada hoy por el concejal socialista, Manuel Gómez, ante los últimos hechos acontecidos en el pleno del pasado lunes y con la finalidad poner fin a una situación insostenible que va en contra de los intereses de Don Benito y sus vecinos.

El muerto en el accidente de Azuaga es un mecánico de automóviles vecino de la localidad

Un hombre de 50 años de edad ha muerto en la mañana de este miércoles en un choque frontal entre un coche y un camión entre Berlanga y Azuaga. El varón fallecido en el siniestro era el conductor del turismo, que viajaba solo. Según los datos aportados por el Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura, el accidente de tráfico se ha registrado sobre las ocho de la mañana en el kilómetro 131 de la N-432, a unos cinco kilómetros de Azuaga.

«Tener una enfermedad rara no te impide llevar una vida feliz»

Hace trece años, Conso Casas Cianca (43 cumplirá en marzo, de Herrera del Duque) notó algo raro en su tobillo izquierdo. «Fui al centro de salud –recuerda– y me dijeron que tenía un esguince, aunque yo les comenté que no me había pasado nada, que no me había caído. Me lo vendaron y me dijeron que usara muletas. A los quince días, me quitaron el vendaje y no había mejorado». A partir de ahí, empezó un periplo médico que permitió dar con un diagnóstico: síndrome de Klippel-Trenaunay-Weber. En el Día de las enfermedades raras, que se celebra este 29 de febrero, ella aparta el foco de sí misma para ponerlo sobre todos los pacientes de este tipo de patologías, a los que dirige un mensaje positivo: «Tener una enfermedad rara es duro, pero no te impide llevar una vida feliz».

