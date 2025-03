¿Qué ha pasado hoy, 19 de febrero, en Extremadura?

R. H. Lunes, 19 de febrero 2024, 21:37 Comenta Compartir

La oleada de robos en la hostelería de Badajoz suma seis asaltos nocturnos en carnavales

Dos robos en la cafetería-mesón Er Paleto Kini, un asalto el estanco de la estación de autobuses, un robo en la cafetería Lo de la Lola, otro en la cafetería de la clínica oftalmológica Sánchez Trancón y uno más en la cafetería Capitol de la avenida Ricardo Carapeto. Esa es la lista de denuncias que tiene este lunes en su mesa la Jefatura Superior de Policía de Extremadura tras multiplicarse durante los últimos días los robos con fuerza en los establecimientos de hostelería de la ciudad.

El Ayuntamiento de Badajoz quiere sacar los artefactos y grupos menores del gran desfile de comparsas

Los artefactos y los grupos menores podrían tener su propio desfile en el Carnaval de Badajoz 2025 fuera del domingo de Carnaval. El Ayuntamiento estudia buscar otra fecha para crear un pasacalles con estas categorías. Así lo ha avanzado el concejal de Ferias y Fiestas del Consistorio pacense, José Antonio Casablanca, que ha confesado que ya era una idea en su concejalía antes de esta fiesta, pero que no quisieron hacer un cambio «tan radical» con premura, ya que el nuevo edil se incorporó hace solo unos meses al puesto.

La Aemet pone fecha al regreso de la lluvia y el frío a Extremadura

Caída de las temperaturas, lluvia y nieve. Así terminará la semana en Extremadura, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Eso sí, en principio, las lluvias no serán generosas, más bien débiles y dispersas. La región ha iniciado la semana con temperaturas primaverales con muchas de las estaciones meteorológicas de la Aemet con registros por encima de los 20 grados y cinco de ellas con 22 grados o más: Mérida (22,7 grados), Torrecilla de los Angeles (22,6º), Villanueva del Fresno (22,3º), Guijo de Granadilla (22º) y Zafra (22º). Al final de semana no pasarán de los 13 grados.

La Junta no asegura pagar este año la subida salarial de 2020 a los funcionarios

La Junta de Extremadura da un paso más en su compromiso de abonar a los empleados públicos autonómicos la subida salarial que no se aplicó en 2020, pero no asegura que el pago se pueda realizar este mismo ejercicio. La consejera de Hacienda de la Junta, Elena Manzano, cifra en unos 25 millones de euros el importe del pago correspondiente a los once meses de 2020 en los que no se aplicó esa subida, una medida que afectó a todo el sector público autonómico (Administración general, sanidad, educación y universidad).

El concejal de Vox condenado por violencia de género: «He aceptado la condena por las presiones y para ver a mi hijo»

«He aceptado la condena por las presiones a las que me he visto sometido y sobre todo para poder ver a mi hijo». Así se ha pronunciado el concejal dimitido de Vox, Javier Liso, tras ser condenado el viernes por amenazas en el ámbito de violencia sobre la mujer. La pena es de 22 días de trabajos en beneficio de la comunidad, la prohibición de acercarse a la víctima o comunicar con ella durante 16 meses y la prohibición de portar armas durante dos años. En un comunicado a través de la red social X, antes Twitter, el edil dimitido argumenta que si no hubiera llegado a la sentencia de conformidad se habría «pasado años» sin ver a su hijo, de dos años, «y sin saber nada de él».

Temas

Extremadura