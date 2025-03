¿Qué ha pasado hoy, 10 de febrero, en Extremadura?

R. H. Sábado, 10 de febrero 2024, 23:32 Comenta Compartir

El mal tiempo no puede con las ganas de Carnaval en Badajoz

Con calma se tomaron los carnavaleros las primeras horas de este sábado en Badajoz. La previsión de precipitaciones, la fuerte lluvia que cayó pasadas las diez de la mañana y la larga noche del viernes contribuyeron al poco ambiente que se respiró en el centro hasta bien pasado el mediodía. Más pantalones cortos, mallas y zapatillas de 'running' que disfraces había en la avenida Juan Carlos I y las calles aledañas a las doce de la mañana.

Los cortes de carreteras se mantienen el sábado de Carnaval

El sábado de Carnaval ha arrancado con lluvias intermitentes. Como los cortes que se han producido en Extremadura durante este sábado a causa de las protestas agrarias, que ya van por el quinto día de manifestación. No les dañó lo sufrido ayer en la A-5 en Mérida, donde los manifestantes ocuparon la autovía durante casi cinco horas hasta ser disueltos por la Guardia Civil con gases lacrimógenos.

Guardias civiles de Extremadura escoltan por Mérida a uno de los agentes fallecidos en Barbate

Consternación en el cuerpo de la Guardia Civil por la muerte este viernes de dos compañeros en Barbate pertenecientes al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y al Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil. Los agentes fueron embestidos por una narcolancha en el puerto de Barbate mientras se llevaba a cabo un dispositivo para identificar a ocupantes de varias embarcaciones de alta velocidad. Uno de los fallecidos es un barcelonés de 43 años cuyo cuerpo ha sido trasladado este sábado a su ciudad. La comitiva fúnebre con el féretro, que ha sido escoltado por un equipo del sector de Extremadura, ha pasado por la región a través de la A-66.

Extremadura es la más rica del país en recursos naturales y casi triplica la media nacional

No solo de la industria vive la economía. No es lo único que hay que tener en cuenta al analizar la riqueza de un territorio. También los cultivos generan dinero. ¿Pero cuánto? ¿Y los pastos? ¿Y la madera que dan los árboles? ¿Cuánto vale, en definitiva, el patrimonio natural de un territorio? ¿Cuánto le aporta en forma de rentas o en el mercado? Un reciente estudio responde a algunas de estas preguntas, y lo hace con datos por autonomías. El resultado es que no hay ninguna más rica que Extremadura, que en este capítulo supera de largo la media española, la europea e incluso la del líder comunitario, que es Finlandia.

'La sociedad de la nieve', imparable con diez Premios Goya

José Coronado ha conseguido el galardón a mejor actor de reparto por 'Cerrar los ojos' en la noche del cine y el gran duelo entre 'La sociedad de la nieve' y '20.000 abejas'

Temas

Extremadura