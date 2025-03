¿Qué ha pasado hoy, 7 de febrero, en Extremadura?

R. H. Miércoles, 7 de febrero 2024, 21:26 Comenta Compartir

La presencia de la Guardia Civil reduce la incidencia de las tractoradas en Extremadura

La protesta del campo pierde impacto en las carreteras extremeñas. Siguió este miércoles pero de forma menos relevante y general que lo vivido el martes. Ni cortes en las autovías –apenas una hora y media duró la única en este tipo de vía, en la A-66 en Valdesalor– ni bloqueos indefinidos en carreteras nacionales de mucho tráfico. Se optó por cortes puntuales, de forma que se permitía el paso de vehículos cada cierto tiempo.

El Ayuntamiento de Badajoz estudia aplazar el gran desfile de comparsas por las lluvias

La previsión de lluvia para el próximo fin de semana amenazan los actos programados para el Carnaval de Badajoz. Uno de los que más preocupa a las agrupaciones es el gran desfile de comparsas y artefactos que se celebra el 11 de febrero en el que participarán 54 comparsas, 35 artefactos y 16 grupos menores. Para analizar la situación el concejal de Ferias y Fiestas del Ayuntamiento de Badajoz, José Antonio Casablanca, tiene previsto reunirse este jueves con el presidente de la Falcap, Julio Macho. Así como con las comparsas tanto las que están federadas como las que no.

Vara logra una plaza de profesor asociado en la UEx

El expresidente de la Junta Guillermo Fernández Vara ha obtenido una plaza de profesor asociado en la Universidad de Extremadura (UEx). La plaza universitaria, a la que se presentó también otra aspirante, Virginia Hernández Santiago, forma parte del área de Medicina Legal y Forense del Departamento de Ciencias Biomédicas de la UEx. El expresidente de la Junta logró 10,010 puntos, por 0 puntos de la otra candidata, circunstancia que se produce si no ha conseguido el mínimo de puntuación exigida en alguno de los aspectos a baremar.

El Ayuntamiento de Cáceres suspende el desfile de Las Lavanderas y la quema del pelele

El Ayuntamiento de Cáceres suspende el pasacalles de Las Lavanderas y la quema del pelele en la Plaza Mayor, como estaba previsto este viernes, 9 de febrero. Ante la previsión de lluvias para esta jornada, desde la concejalía de Universidad Popular y Participación Ciudadana, se ha diseñado una programación alternativa el jueves y el viernes en los colegios de la ciudad, y un acto en el salón de plenos municipal con el Febrero y el burro de cartón que han confeccionado los alumnos del IES Al-Qázeres.

Diez días sin saber nada de Vicente Sánchez, el vecino de Hinojal desaparecido

Desde el 27 de enero no se sabe nada de Vicente Sánchez, el vecino de la localidad cacereña de Hinojal que se encuentra en paradero desconocido. El domingo 28 sus vecinos lo echaron en falta y comenzaron a preocuparse, ya que Vicente, de 79 años, es un hombre de costumbres fijas y tiene sus rutinas muy marcadas. Fue el martes día 30 cuando se denunció su desaparición. Desde entonces los cuerpos de seguridad no han parado de buscarlo, aunque por el momento la búsqueda no ha dado resultados.

