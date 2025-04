¿Qué ha pasado hoy, 16 de enero, en Extremadura?

R. H. Jueves, 16 de enero 2025, 20:49 Compartir

Feijóo sobre el adelanto electoral: «Ocurra lo que ocurra, el Gobierno de Guardiola tiene una larga vida»

El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha visitado Extremadura en un momento en el que un posible adelanto electoral sobrevuela en la región. El Gobierno de María Guardiola ha presentado sus presupuestos, pero se ha topado con el bloqueo de Vox, lo que dificulta su tramitación y no se descarta una vuelta a las urnas.

Feijóo y Guardiola entran en la cueva de Maltravieso y pasean por Nuevo Cáceres.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado su visita a Cáceres este jueves para conocer por dentro la cueva de Maltravieso, donde se encuentran las famosas pinturas rupestres de manos que fueron plasmadas allí hace más de 66.000 años, probablemente por neandertales. Feijóo ha estado acompañado en su recorrido por la cavidad por la presidenta de la Junta, María Guardiola, con quien ha llegado a Maltravieso desde el polígono industrial Las Capellanías. Ha sido una actividad fuera de la agenda pública del líder popular, a la que no han sido convocados los medios de comunicación y de la que tampoco se han distribuido de momento imágenes.

El Gobierno aprueba el trazado de los 14 kilómetros de la autovía A-58 más cercanos a Badajoz

Otro trámite más superado. El Gobierno aprueba de forma provisional y somete a información pública el proyecto del tramo Bótoa-Badajoz de la autovía Badajoz-Cáceres. Como se sabe, esta vía se encuentra ya en obras en otro segmento, el que está junto a la capital cacereña, entre el río Ayuela y el cruce de la A-66. Hasta este viernes el proyecto no estará disponible para su consulta, pero por lo que se anunció cuando se licitó la redacción del documento, se trata de catorce kilómetros, de los que diez de ellos sería una autovía propiamente dicha.

El centro de salud de Los Pinos ocupará 1.400 metros del Palacio de Congresos de Badajoz

Los 20.000 usuarios del centro de salud de Los Pinos irán a ver a su médico al Palacio de Congresos en un año. Así lo ha anunciado la consejera de Salud, Sara García-Espada, junto al alcalde, Ignacio Gragera, este jueves. Esta opción provisional no se había barajado públicamente hasta ahora, cuando la han anunciado. Las consultas se habilitarán en la planta baja, en el «anillo acristalado» que rodea el auditorio y no ocuparán este ni la sala azul ni el recibidor. De esta manera, ha insistido la consejera, el edificio mantendrá su uso cultural en esas dependencias y no se interferirá en este.

El herido en Suerte de Saavedra recibió cuatro impactos de bala en su cuerpo.

Un proyectil le alcanzó en el tórax, otro en el costado, el tercero en la zona lumbar y el cuarto en el glúteo. A todo ello se unieron los restos metálicos procedentes de un cartucho que le impactaron en la cabeza. «Cristóbal está vivo casi de milagro», resumió el representante del Ministerio Fiscal cuando en el capítulo de conclusiones elevó a 14 años la pena de prisión que solicita para los acusados de tirotear a un hombre en Suerte de Saavedra.

