¿Qué ha pasado hoy, 15 de enero, en Extremadura?

Retenciones por las obras en la A-5 en Madrid que afectan al viaje entre la capital y Extremadura

Las obras de soterramiento de la A-5 que acomete el Ayuntamiento de Madrid y que afectarán al viaje entre Extremadura y la capital española durante los dos próximos años, están provocando problemas en el tráfico desde este miércoles. Desde este día la circulación en este tramo de la autovía ha visto reducida su capacidad en dos de sus cuatro carriles en ambos sentidos entre los kilómetros 6,300 y 3,200. Esta reducción en la capacidad de la vía está originando retenciones, tanto en la zona de obras como en el resto de la autovía, especialmente en hora punta, por lo que Tráfico ha propuesto itinerarios alternativos.

La Junta apuesta ahora por rehacer el proyecto de regadío de Tierra de Barros con menos hectáreas

La Junta da carpetazo al proyecto de regadío en Tierra de Barros aprobado (con declaración de impacto ambiental y concesión hídrica) en la anterior legislatura. Y, como promotora del regadío, plantea otro. Con menos hectáreas y con un coste aún por cuantificar. La idea ya se la trasladó el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, a los regantes el pasado 16 de diciembre. Esta mañana la expresado en una comparecencia de la Asamblea, en la que como prácticamente único dato nuevo ha explicado cómo debería ser, a juicio del Gobierno regional, el nuevo proyecto. Debería tener, ha concretado, entre 8.000 y 12.000 hectáreas. El aprobado gira alrededor de 15.000 hectáreas, repartidas en 12 municipios y con unos 1.200 regantes.

El hombre tiroteado en Suerte de Saavedra desveló quién fue «cuando perdió el miedo»

El hombre tiroteado en Suerte de Saavedra desveló quién fue «cuando perdió el miedo»

No han encontrado el arma con la que dispararon a Cristóbal. No han localizado el vehículo en el que huyeron ni huellas dactilares de los acusados en el coche de la víctima. En los registros de sus viviendas no aparecieron pruebas incriminatorias –sólo había dos pasamontañas– y aunque los dos teléfonos que se supone que utilizaban las procesados –de uno es titular su pareja y el otro fue dado de alta por un ciudadano pakistaní– se conectaron la noche de los disparos a dos antenas próximas a Suerte de Saavedra, los datos aportados por las operadoras impiden precisar su ubicación exacta.

Condenan a dos años y nueve meses al cabecilla de la trama de ciberestafas juzgado en Cáceres

Dos años tres meses de prisión por estafa y seis meses por pertenencia a organización criminal y 5.000 euros en concepto de responsabilidad civil. Esa es la condena que ha recibido tras llegar a un acuerdo judicial el cabecilla de la red de ciberestafa que se ha juzgado este miércoles en la Audiencia Provincial de Cáceres, donde estaban llamadas un total de 23 personas por llevar a cabo ataques informáticos basados en la técnica de envíos de spam, infección de equipos y captura de datos bancarios para conseguir transferencias no consentidas que superaron los 250.000 euros. Estos hechos se produjeron desde el año 2019 hasta el 2022.

Educación convoca listas extraordinarias para resolver la falta de profesores

El curso comenzó con problemas para completar las plantillas docentes en los centros educativos y la situación sigue siendo complicada a día de hoy. Por eso la Consejería de Educación ha decidido convocar listas extraordinarias en 27 especialidades en las que están agotadas y evitar, de este modo, tener que seguir recurriendo a los llamamientos urgentes. Es el mecanismo que queda para cubrir una vacante docente cuando las listas ordinarias, supletorias y extraordinarias de cualquier especialidad están agotadas. Pero los requisitos para participar son mínimos.

