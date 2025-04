¿Qué ha pasado hoy, 11 de enero, en Extremadura?

R.H. Sábado, 11 de enero 2025, 21:56 Compartir

Los socialistas extremeños vuelven a confiar en Miguel Ángel Gallardo como su líder

Los militantes del PSOE de Extremadura reeligen a Miguel Ángel Gallardo Miranda como su secretario general. Vuelve a ganar, en esta ocasión con más claridad que en marzo del año pasado, en la convocatoria de elecciones primarias para elegir al líder de los socialistas extremeños. Lo ha hecho al recibir el 62,6% de los votos cuando el escrutinio se halla al 97%. El nombramiento será refrendado en el congreso regional, el 15º, que se celebrará el próximo fin de semana en Plasencia. En el cónclave placentino, además, serán constituidos todos los órganos del partido.

David Sánchez ante la jueza: «No recuerdo qué me preguntaron en la entrevista de trabajo»

«Si me dice si recuerdo exactamente qué me preguntaron, pues no». Con esa frase, el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, admite ante la jueza Beatriz Biedma que no recuerda de qué hablaron en la entrevista de trabajo que fue determinante para adjudicarle el puesto de coordinador de conservatorios de la Diputación de Badajoz en 2017. Por su parte, con respuestas categóricas –en varias ocasiones dijo que «en absoluto» tenía conocimiento de lo que se le preguntaba– contestó Miguel Ángel Gallardo, el presidente de la Diputación de Badajoz, a la batería de preguntas que le planteó la jueza. También sostuvo que «no sabía ni que Pedro Sánchez tenía un hermano».

Comienzan las demoliciones por la obra en la A-5 que afectará al viaje entre Madrid y Extremadura

El Ayuntamiento de Madrid ha iniciado este fin de semana los trabajos previos para el soterramiento de la A-5 que afectará al viaje entre Extremadura y Madrid durante los dos próximos años. Las obras, que se han retrasado un par de meses tras la petición del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible al COnsistorio madrileño para reforzar el transporte público, se han iniciado con la demolición de varios edificios expropiados que colindan con la zona que va a ser soterrada en el Paseo Extremadura. Se trata de construcciones de dos plantas de altura con cubierta inclinada y unas construcciones anexas de menor entidad.

Las intensas nieblas ponen en alerta a parte de Extremadura este domingo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por nieblas intensas en el sur de Extremadura para este domingo. En concreto, esta situación afectará a la comarca de las Vegas del Guadiana así como las zonas de Barros y la Serena, en la provincia de Badajoz. El aviso se extenderá desde esta medianoche, a las 00:00, hasta las 11 horas del domingo. Durante ese periodo temporal se puede limitar la visibilidad a 200 metros.

Sa Tersiao, de Talavera la Real, abrirá el concurso de murgas de Badajoz

En otras ocasiones a la murga Sa Tersiao les ha tocado abrir la jornada, pero en este 2025 esta agrupación de Talavera La Real será la que estrene el escenario del concurso de murgas de Badajoz del Carnaval de Badajoz 2025 en el Teatro López de Ayala el próximo 18 de febrero, martes. Su sobrenombre esta vez es 'Si te he visto no me acuerdo'. El día 21, viernes, cierran las preliminares Los Chungos, completando así la primera fase con 20 murgas inscritas en el concurso oficial que organiza el Ayuntamiento de Badajoz.