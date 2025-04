¿Qué ha pasado hoy, 31 de diciembre, en Extremadura?

R. H. Martes, 31 de diciembre 2024 | Actualizado 01/01/2025 16:03h. Comenta Compartir

María Guardiola reclama «estabilidad» frente al «oportunismo político» en su discurso de Fin de Año

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha pedido «estabilidad y certidumbre» para que la comunidad autónoma pueda seguir creciendo durante su discurso de Fin de Año, emitido por la televisión pública extremeña a las nueve de la noche de este 31 de diciembre, y para cuya grabación eligió la sede del Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112, que en 2024 cumplió los 25 años desde su creación.

Le dispararon desde un coche en marcha que le adelantó: así fue el asesinato de Jesús Rocho en Badajoz

Fue pasado el kilómetro 6 de la BA-022. Jesús Rocho redujo la velocidad para girar hacia la urbanización Tres Arroyos, un coche de gran cilindrada le adelantó y le dispararon. Se salió de la vía con su Volkswagen y chocó contra la valla de un chalet. Así fue el asesinato ayer de este hombre de 53 años, líder del clan de Los Rochos de Badajoz.

Cáceres estrena su Nochevieja infantil con éxito de público

Este 31 de diciembre las campanadas se sirven por partida doble en la capital cacereña y a 2025 se le da la bienvenida dos veces. Cáceres ha estrenado este martes su I Nochevieja infantil en el Foro de los Balbos, junto a la Plaza Mayor. Los más pequeños de la casa han cambiado las tradicionales uvas por gominolas (se han repartido 500 paquetes, con doce unidades cada uno) y han celebrado la entrada de 2025 a las doce y siete minutos del mediodía.

El Museo del Carnaval de Badajoz vuelve a cerrar de nuevo de forma indefinida

Solo 45 días. Es el tiempo que ha estado abierto el Museo del Carnaval de Badajoz. Tras un año cerrado por falta de fondos, el Ayuntamiento reabrió este espacio el pasado 13 de noviembre, pero ha vuelto a cerrar de forma indefinida. Cuando se reabrió en noviembre, tras un año cerrado, el Ayuntamiento de Badajoz no indicó que era temporal. Sí se adelantó que haría falta un segundo contrato de vigilancia, pero este no se convocará porque tampoco hay dinero. Habrá que esperar, según los responsables municipales, a que haya presupuestos regionales, un trámite bloqueado porque el gobierno de Guardiola no logra apoyos para sus cuentas.

Los pequeños disfrutan de la Nochevieja infantil en Badajoz

Miles de personas han seguido la Nochevieja infantil de Badajoz. La plaza de España se llenó en la edición más multitudinaria desde que se creó esta tradición, en 2018. El espectáculo ha comenzado poco antes de las doce de la mañana tras repartir a los niños bolsas de gominolas para sustituir las uvas.

