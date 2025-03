¿Qué ha pasado hoy, 24 de agosto, en Extremadura?

R.H. Sábado, 24 de agosto 2024, 21:05 Compartir

La Guardia Civil se lleva al hombre que se había atrincherado en Fregenal.

Un hombre se ha atrincherado esta tarde en una vivienda de Fregenal de la Sierra portando un cuchillo de gran tamaño y tras amenazar a los agentes de la Guardia Civil y la Policía Local. El suceso ha comenzado sobre las cuatro de la tarde y se ha prolongado durante cuatro horas. Minutos después de las ocho, negociadores de los cuerpos de seguridad y los padres han conseguido que salga de la vivienda por su propio pie y entre en el coche de la Guardia Civil. Estos se lo han llevado del municipio.

El SES notifica dos casos de fiebre del Nilo.

El Servicio Extremeño de Salud notifica dos casos de fiebre del Nilo en la región, los primeros de este año. Se trata de un varón de 66 años y una mujer de 56 años, pertenecientes ambos al área sanitaria de Don Benito-Villanueva. Se encuentran ingresados en planta en el Hospital de Don Benito. El estado de ambos es estable, apunta el SES.

San Vicente de Alcántara homenajea a José María Piris, el primer niño asesinado por ETA.

'Mientras no se entiendan, los unos y los otros, no podremos vivir en paz', estas son las'Mientras no se entiendan, los unos y los otros, no podremos vivir en paz', estas son las palabras de Carmen Carballo que rezan en el monolito que desde el sábado homenajea a su hijo, José María Piris el primer niño asesinado por la banda terrorista de ETA.

Herido grave un joven de 27 años tras el choque de dos turismos en la Ex-370.

Un choque entre dos turismos en la carretera regional Ex-370 se ha saldado con un joven de 27 años herido de gravedad. El accidente de tráfico ha ocurrido en el punto kilométrico 6 de la mencionada vía, entre Plasencia y Pozuelo de Zarzón, minutos antes de las 13.00 horas.

Sale despedido de su vehículo tras una salida de vía y choca con una encina.

Salida de vía, vueltas de campana, choque con una encina y salir despedido del vehículo. Esto es lo que sufrió el conductor de un turismo Volkswagen Golf en la noche de este viernes en un accidente de tráfico, según ha explicado la Guardia Civil a HOY. El hombre, de 39 años, ha resultado herido grave tras el siniestro vial ocurrido en el término municipal de la localidad pacense de Alburquerque.

