¿Qué ha pasado hoy, 9 de agosto, en Extremadura?

Los atestados sobre la fuga de Puigdemont: gorras y sombreros para despistar y huida con una mujer

Los atestados de los Mossos d'Esquadra sobre la fuga del expresidente, a parte de los cuales ha tenido acceso este periódico, revelan algunos datos desconocidos hasta ahora sobre la rocambolesca huida que protagonizó el expresidente el jueves por la mañana tras su efímera intervención en el acto de «recepción oficial» preparado por sus acólitos en los alrededores del Arco del Triunfo.

Extremadura se mantiene un año más como la región con menos extranjeros

Extremadura sigue siendo la comunidad autónoma con menos población inmigrante, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, que además sitúa a la región como la que más habitantes perdió en el segundo trimestre de este ejercicio en comparación con el anterior, al caer un 0,05%.

La cuarta ola de calor deja ya 42 grados y este sábado las máximas pueden subir más

El verano suele ser especialmente verano cuando se acerca al día de San Lorenzo. Este sábado, 10 de agosto, es la festividad del diácono mártir que, según la tradición cristina, murió achicharrado en una parrilla. Y el día de San Lorenzo, seas creyente o no, no falla casi nunca en lo meteorológico. Apunta casi siempre a ser uno de más calurosos de cualquier verano extremeño. Y va a ser así de nuevo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) considera que el sábado va a ser el día más caluroso de las tres jornadas para las que ha declarado la cuarta ola de calor de este estío sofocante. Eso quiere decir que si este viernes ya el termómetro superó de largo los 40 grados en muchos puntos de Extremadura y alcanzó los 42 en Plasencia y Navalmoral...este sábado se puede llegar a los 43. Además, volveremos a sufrir noches calurososas.

El Ayuntamiento de Cáceres informa a favor de declarar la mina de litio de interés regional

El Ayuntamiento de Cáceres emitió a finales de julio un informe favorable a la declaración de la mina y planta de procesado de litio de Valdeflores como Proyecto Empresarial de Interés Autonómico (Premia). Con esta aportación del Consistorio queda subsanado un defecto de forma que, en caso de recurso, podría haber provocado la anulación del decreto autonómico de calificación de la mina como Premia de fecha 18 de junio, que fue publicado el 24 de ese mismo mes. La resolución queda ahora convalidada definitivamente con la publicación este viernes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) de un nuevo decreto donde se constata que el Ayuntamiento se ha pronunciado a favor, de manera que el «vicio procedimental» queda reparado.

Alberto Ginés volverá de París sin medalla

Alberto Ginés regresará de París sin medalla. No pudo ser. No hubo remontada en la especialidad que mejor se adapta a sus condiciones, la dificultad, y el cacereño no podrá consolidar la gesta histórica que tres años atrás conquistara en Tokio, cuando con solo 18 años se colgó la medalla de oro, el primer deportista español en lograrlo. Tampoco tuvo suerte David García Zurita en el 4x400. El mal sabor de boca lo borró Camello con sus dos goles a Francia en la prórroga que hizo que España volviera a ganar un oro olímpico 32 años después.