¿Qué ha pasado hoy, 29 de abril, en Extremadura?

Red Eléctrica identifica el origen del apagón «en el suroeste español»

El apagón que sufrió este lunes España fue un «evento susceptible de la pérdida de generación en una región del suroeste español. que se produjo en una ventana de 5 segundos». Así lo ha asegurado este martes Eduardo Prieto, director de Servicios para la Operación de Red Eléctrico. Preguntado por HOY sobre si el origen del problema había sido en Extremadura, Prieto eludió dar detalles. «Con la información de la que disponemos no somos capaces de afirmar que se encuentra en esa región [en referencia a Extremadura]. No nos gusta especular y hasta que no tengamos la información exacta no podemos detallarlo», declaró. Así hemos narrado la vuelta a la normalidad en Extremadura después del apagón eléctrico.

Sánchez y Gallardo se enfrentan a penas de hasta 2 años de cárcel y 15 meses de inhabilitación

Quienes serán juzgados por el 'Caso David Sánchez' se enfrentan a delitos que pueden acarrear inhabilitación y cárcel. La prevaricación administrativa contempla inhabilitación para cargo público y el tráfico de influencias también penas de prisión hasta dos años y multa. Ambos vienen recogidos en el Código Penal español, en el caso de la prevaricación administrativa en el artículo 404, y en el de tráfico de influencias en el artículo 428 si la ejerce un funcionario público.

Investigan si los hombres que irrumpieron armados en una empresa de Badajoz son sicarios buscando un objetivo

Dos sicarios en busca de un objetivo para matarlo, es la posibilidad que se investiga para explicar el peligroso incidente que se vivió en un negocio de venta de coches del polígono El Nevero de Badajoz el jueves pasado. Dos hombres armados irrumpieron en la empresa, preguntaron por una persona y registraron las dependencias. Cuando comprobaron que no estaba, se marcharon.

Un militar de Bótoa muere cuando corría por la base

El cabo primero Jonathan Robledo Ortega, de 42 años, falleció ayer mientras corría por la Base General Menacho de Bótoa. La muerte de este militar natural de San Vicente de Alcántara ha impactado a la base de Badajoz.

El sorteo de la Bonoloto deja un premio de casi 900.000 euros en Almendralejo

El sorteo de la Bonoloto ha dejado un premio de casi 900.000 euros en Almendralejo. El sorteo del lunes no pudo celebrarse el lunes debido al apagón eléctrico masivo, por lo que ha tenido lugar esta mañana en Madrid.