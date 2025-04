¿Qué ha pasado hoy, 21 de abril, en Extremadura?

R. H. Lunes, 21 de abril 2025, 21:33 | Actualizado 22:02h. Comenta Compartir

La Policía Nacional investiga si el incendio de Ronda Norte de Badajoz ha sido intencionado

A las cuatro de la mañana las luces de los camiones de bomberos que llegaron al portal número 20 de la avenida Manuel Rojas despertaron a una de las vecinas de este bloque de tres plantas. «Duermo con la persiana levantada y eso ha sido lo que me ayudó a enterarme del fuego. No estaba tranquila porque esa misma tarde hubo una pelea y escuché como le dijeron a la chica que vive en el bajo que iban a venir para quemarle el piso, entonces ella se fue», contaba esta mañana una de las vecinas del bloque que prefirió no dar su nombre.

La jueza Beatriz Biedma, que instruye la investigación por el contrato en la Diputación de Badajoz al hermano del presidente del Gobierno, llama a declarar como testigo a la directora de orquesta Cristina de Frutos. En una providencia dictada el 17 de abril y notificada este lunes a las partes personadas en el procedimiento, la jueza acepta la propuesta de las acusaciones populares. Estas habían pedido la comparecencia de De Frutos después de que realizara declaraciones en El Confidencial y asegurara que se sabía que la plaza estaba dada de antemano.

Ampliar Carreras de caballos en Arroyo de la Luz. Jorge Rey

A galope por La Corredera de Arroyo de la Luz con siete años

Sin miedo, nervioso y agarrado a la mano de su padre. Así ha cruzado José Luis Sánchez por La Corredera de Arroyo de la Luz subido a lomos de su poni Furik. Tiene siete años y lo ha hecho acompañado de su padre. Es el participante más pequeño de los 169 jinetes y amazonas que han galopado por la calle más popular de esta localidad cacereña en la mañana de este lunes. Arroyo celebra su tradicional Día de la Luz, una fiesta que triplica la población habitual de este municipio. Pasa de 5.800 habitantes a los 15.000 para vivir la tensión y la emoción de unas carreras que este año, en su primera vuelta, han sido limpias y sin accidentes graves. Solo ha habido que lamentar una caída al final del recorrido.

La Junta de Extremadura se ha sumado este lunes por la tarde a los tres días de luto nacional decretados por el Gobierno de España por el fallecimiento del Papa Francisco a los 88 años. Tras decretar la presidenta del Ejecutivo regional, María Guardiola, el luto oficial desde las seis de la tarde de este lunes las banderas ondean a media asta en todos los edificios oficiales de la comunidad, como muestra de respeto al sumo pontífice y hasta que se produzca el solemne funeral oficial.

Uno de los implicados en la trifulca de Azuaga hirió a guardias civiles hace un año en un desalojo

Una reyerta entre dos hombres pudo acabar en tragedia el pasado Viernes Santo en Azuaga, el municipio más poblado (7.595 habitantes) de la Campiña Sur. Uno, de 45 años; el otro, de 49, según puede conocer HOY. Como ha informado este diario, los dos fueron detenidos y uno de ellos está en prisión provisional por una tentativa de homicidio. Disparó con un arma al otro hombre, que previamente le había roto el tabique nasal tras una trifulca que se produjo en casa del primero.