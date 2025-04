¿Qué ha pasado hoy, 2 de abril, en Extremadura?

R. H. Martes, 2 de abril 2024, 22:29 Comenta Compartir

Los 17 millones adicionales del sistema de financiación serán para sanidad y agricultura

El Gobierno regional de María Guardiola destinará a sanidad y agricultura la mayor parte de los 17 millones de euros adicionales que recibirá la región por el sistema de financiación en el presente año. Con esa cantidad también se costearán las ayudas para guarderías para niños de 2 a 3 años y varias actuaciones en materia de patrimonio cultural.

Guardiola anuncia 28 millones para un plan de empleo estable

La Junta de Extremadura ha destinado 28 millones de euros a subvenciones para fomentar el empleo estable y reducir los costes laborales de las empresas de la región para este año 2024.

El paro desciende en marzo por la Semana Santa aunque la creación de empleo se ralentiza

El turismo y la hostelería están detrás de la reducción del paro en marzo. El sector servicios ha sido el principal responsable del descenso del número de desempleados en Extremadura durante el último mes, ya que ha contabilizado 1.300 personas menos en situación de desempleo, más del 95% del total de 1.364 extremeños que han abandonado las listas del paro.

La Policía investiga el origen de la bala que hirió a un hombre en el Polígono Ganadero de Cáceres

«Cuando he llegado esta mañana al polígono los accesos estaban cortados. La Policía no nos dejaba pasar. Pero no nos decían nada. Había mucho hermetismo». Lo cuenta a la hora de la cerveza en el bar del Polígono Ganadero de Cáceres el usuario de una de las parcelas de este recinto, donde este martes se produjo un tiroteo y un viandante, ajeno al mismo, resultó herido al recibir un impacto de bala en uno de sus glúteos. El varón, de 35 años, paseaba junto a su pareja.

Un equipo de Madrid colabora en la investigación del robo de la corona de la Virgen del Puerto

Sigue sin aparecer la corona de la Virgen del Puerto, valorada en un millón de euros. El delegado del Gobierno en Extremadura ha explicado este martes que un equipo de Madrid especializado en robos de patrimonio que está colaborando con la Comisaría de Cáceres.

