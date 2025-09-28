¿Qué ha pasado este domingo, 28 de septiembre, en Extremadura? Lea las cinco noticias principales de este domingo 28 de septiembre de 2025 | Conozca las informaciones más destacadas en Extremadura y en el mundo

R. H. Domingo, 28 de septiembre 2025, 20:44

Un padre y un hijo detenidos por la muerte de la joven hallada en el piso de Badajoz incendiado

Un padre y su hijo permanecen detenidos en dependencias policiales de Badajoz tras autoinculparse el primero por la muerte de la mujer que fue hallada el jueves por la mañana en la capital pacense en el interior de su casa incendiada.

Muere la menor de Olivenza atropellada por un conductor que se dio a la fuga

La menor de 14 años atropellada el pasado viernes por la noche en Olivenza por un conductor que se dio a la fuga ha fallecido. La adolescente fallecida es Carmen Cayado Campos. Era alumna del colegio Sagrado Corazón, atleta e integrante del grupo de coros y danzas 'La Encina', que han mostrado sus condolencias a través de bonitos mensajes de recuerdo de la joven. También lo ha hecho el alcalde de la localidad, Manuel José González Andrade.

El Palacio Gómez Jara de Fuente del Maestre entra en la Lista Roja por su estado de abandono

La Lista Roja de Hispania Nostra es una herramienta de participación social creada en el año 2007 con el fin de dar a conocer, sensibilizar y actuar sobre los elementos patrimoniales del territorio español en riesgo de desaparición. Su última incorporación ha sido esta semana el Palacio Gómez Jara, en Fuente del Maestre (Badajoz). A la muerte de su propietario a finales del siglo XIX quedó en manos de 12 herederos, funcionó todo el siglo XX y hasta 2011 como Casa Cuartel de la Guardia Civil y en la actualidad, vacío, ha entrado en un declive que se acerca a la ruina.

La lluvia y el viento suspenden el Día de la Bicicleta en Badajoz

Cambio de planes por el tiempo lluvioso y con viento. Badajoz ha decidido esta mañana suspender el Día de la Bicicleta, una cita deportiva solidaria que cada año congrega a numerosas familias en un recorrido lúdico sobre dos ruedas.

Sanguijuelas del Guadiana revientan la Torre Lucía de Plasencia

El Día de las Lenguas de Extremadura se convirtió anoche en una fiesta de identidad y música en la Torre Lucía de Plasencia. El cartel musical lo abrió Canchalera, que regresaba a casa ya con un buen puñado de conciertos a sus espaldas y con la seguridad de quien sabe que pisa terreno propio. Su casi debut oficial en su tierra natal fue un chute de energía y frescura, recibido con entusiasmo por un público que llenaba el recinto desde primera hora.

