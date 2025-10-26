¿Qué ha pasado este domingo, 26 de octubre, en Extremadura?

R.H. Domingo, 26 de octubre 2025, 21:13 Comenta Compartir

Badajoz no se cansa de correr y disfruta de la carrera más larga de las que organiza la policía

A la octava edición de Ruta 091, con pruebas de 5K y 15K, se han inscrito en torno a 1.800 participantes en una mañana soleada que ha llenado de corredores amateur las márgenes del Guadiana y ha celebrado varias exhibiciones en la explanada del mercadillo.

Muere un hombre de 63 años en una ruta senderista por Losar de la Vera

Según señala el Centro de Emergencias de Extremadura 112, el hombre se habría desvanecido durante la actividad en la zona conocida como Cuerda de las Horquillas, en una zona de muy difícil acceso, poco antes de las 13 horas.

Ofrecen los valores del kickboxing para frenar el acoso en las aulas

El Club Deportivo Dojo Bushido Badajoz ha creado el proyecto educativo y deportivo 'STOP Bullying Bushido'. La iniciativa utiliza las artes marciales y el kickboxing como herramientas de formación en valores, convivencia y respeto dentro de los centros educativos, según explica en una nota de prensa. El proyecto no es nuevo, pero en este 2025 quieren ampliar su alcance y llegar a más de 9.000 alumnos de distintos colegios e institutos de la provincia de Badajoz. «El propósito es concienciar, educar y prevenir el acoso escolar desde un enfoque positivo, constructivo y cercano a los jóvenes.», dice la nota.

El SES trata de combatir una plaga de cucarachas en el Hospital de Plasencia

El PSOE de Plasencia ha denunciado la aparición de una plaga de cucarachas en el Hospital Virgen del Puerto, una situación que, según los socialistas, «ha llegado a un punto intolerable». En un comunicado, el partido asegura que tanto pacientes como trabajadores han confirmado la presencia de insectos «en varias habitaciones de la segunda planta» y que el problema «afecta a todo el centro sanitario».

El SEPE obliga a desplazarse a otras localidades para tener cita presencial

Entre otras muchas funciones, en el SEPE (Servicio de Público de Empleo Estatal) se gestionan las prestaciones por desempleo y varios tipos de subsidios. Sin embargo, una persona que viva en Badajoz y necesite una cita presencial no lo tiene fácil. Según ha comprobado este diario, alguien que hayan despedido y necesite gestionar su prestación por desempleo y pida cita por Internet la obtiene en el día, pero no en Badajoz, sino en la oficina de Alburquerque, a 45 kilómetros, si elige la más cercana a su código postal. También puede marcarla en Fuente de Cantos, Herrera del Duque y Castuera. Para el día siguiente sería en Cabeza del Buey, ninguna en Badajoz, que es el código postal que introduce el demandante de la prestación.