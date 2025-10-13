¿Qué ha pasado este lunes, 13 de octubre, en Extremadura?

Lunes, 13 de octubre 2025, 21:05 Comenta Compartir

La Policía Local detiene a dos menores como presuntos autores del incendio que quemó cuatro coches en Badajoz

El suceso tuvo lugar poco antes de las siete de la tarde en la calle Ricardo Fernández Puente, cerca de Santo Domingo. El fuego comenzó en tres contenedores que quedaron completamente calcinados. El incendio se extendió a cuatro coches aparcados en esta misma vía y daño gravemente a tres de ellos.

Dimite el presidente del PP de Alburquerque y deja su acta como concejal

El presidente del Partido Popular de Alburquerque y único concejal de la formación en el Ayuntamiento, Luis Paniagua, presentará este martes en el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Alburquerque su renuncia al cargo y al partido. Una decisión que, aunque era 'un secreto a voces', se ha hecho efectiva tras registrar su escrito de dimisión en el consistorio..

Rondão Almeida, reelegido alcalde de Elvas a los 81 años y tras 24 en el cargo

Este domingo se han celebrado en Portugal sus elecciones autárquicas, es decir, las locales. El Movimiento Cívico por Elvas, partido de Almeida, ha logrado el 32,98% de los votos. Chega, la formación ultraderechistas, ha sido el segundo partido más votado con el 25,87% y el Partido de los Trabajadores (PT) en tercer lugar con el 23,71%..

La Lotería Nacional deja parte del primer premio en varias localidades de Extremadura

El primer premio que se repartió este pasado domingo 12 de octubre, llevó la suerte a la suerte en diecinueve localidades del país de varias comunidades autónomas, una de ellas de Extremadura. El número agraciado con el primer premio, dotado con 1.300.000 euros al billete, ha sido el 43.429.

Las nuevas cámaras de acceso al casco viejo de Cáceres empezarán a multar a final de año

Las nuevas cámaras para controlar los accesos al casco viejo de Cáceres instaladas al inicio de la calle San Antón y San Ildefonso se activarán a final de año y, por lo tanto, identificarán las matrículas de los coches que accedan a esta zona sin autorización, paso previo a la imposición de multas. Es la nueva fecha dada por el Ayuntamiento y supone un nuevo retraso sobre el último plazo manejado hasta ahora: «entre septiembre y octubre», según apuntó Pedro Muriel, concejal de Movilidad, el pasado mes de agosto.

Temas

Extremadura