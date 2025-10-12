¿Qué ha pasado este domingo, 12 de octubre, en Extremadura?

R. H. Domingo, 12 de octubre 2025, 21:12 Comenta Compartir

Grave tras sufrir un corte en un brazo con una radial en Madrigal de la Vera

Un hombre de 58 años ha resultado herido grave tras sufrir un corte en un brazo con una radial en Madrigal de la Vera. El varón ha sido trasladado al Hospital Universitario de Cáceres, según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del incidente a las 12.51 horas de este domingo.

Más de mil caballistas honran en Guadalupe a la Reina de la Hispanidad

Como manda la tradición, Guadalupe volvió a ser este domingo epicentro de los actos del Día de la Hispanidad en Extremadura, con 6.000 personas abarrotando la plaza. Protagonizaron la jornada los actos organizados por la Real Asociación de Caballeros de Santa María de Guadalupe y el Honrado Concejo de Caminos a Guadalupe a caballo.

Un fuego intencionado en varios contenedores quema cuatro coches en el centro de Badajoz

Un fuego intencionado en tres contenedores ha calcinado cuatro coches este domingo en la calle Ricardo Fernández de la Puente, en el centro de Badajoz, generando un gran revuelo entre los viandantes y una columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.

Morad cancela su concierto de este domingo en Extremúsika y la organización reestructura los horarios del festival

El festival Extremúsika se ha visto obligado a hacer un cambio de última hora en su última jornada después de que el rapero Morad, uno de los platos fuertes de esta edición, haya comunicado la cancelación de su concierto en Cáceres de este domingo, previsto para las 22.45 horas.

Morante de la Puebla se corta la coleta en Las Ventas

Madrid, 19:37 de la tarde del 12 de octubre de 2025. Plaza de Las Ventas. Hora, día y escenario histórico para el mundo del toro. Morante de la Puebla, 46 años, se ha cortado la coleta entre lágrimas propias y ajenas y ante la sorpresa de todos. El diestro tras terminar la vuelta al ruedo, tras haber cortado las dos orejas y abrir la segunda Puerta Grande en su trayectoria, el maestro se fue al centro del ruedo y en plena soledad se cortó la coleta.

