¿Qué ha pasado este domingo, 5 de octubre, en Extremadura?

5 de octubre 2025

Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara a los 66 años

El actual vicepresidente segundo del Senado ha fallecido este domingo 5 de octubre como consecuencia de un cáncer de estómago que le fue detectado hace dos años.

El SES contrata al 60% de los MIR que terminan su formación y atrae a 43 de otras regiones

Les ha hecho nombramientos de hasta tres años y la contratación mejora respecto a 2024, sobre todo por los médicos que llegan de otras comunidades.

Muere el conductor de un vehículo tras una salida de vía cerca de Valverde de Mérida

Una persona ha perdido la vida en las carreteras extremeñas durante la pasada madrugada. Según detalla el Centro de Atención de Urgencias y Emergencia 112 Extremadura, un hombre de entre 40 y 50 años ha muerto tras una salida de vía en la carretera BA-125, concretamente entre los kilómetros 4 y 5, cerca de Valverde de Mérida.

Muere un hombre de 57 años en un campo de tiro de Jerez de los Caballeros

La víctima era integrante de la sociedad de cazadores Los Templarios y en el momento de los hechos estaban celebrando una jornada de convivencia.

Plasencia se tiñe de un rosa emocionante para reivindicar la lucha contra el cáncer de mama

Plasencia ha vuelto a teñirse de rosa. Cerca de 5.000 personas se reunieron este domingo en el Parque del Cachón para participar en la XIII Marcha Rosa, una cita ya imprescindible en el calendario solidario de la ciudad.

