¿Qué ha pasado este domingo, 30 de noviembre, en Extremadura?

Los bomberos tratan de retirar el árbol, una vez liberado el coche que quedó atrapado.

El Gobierno central reforzará el acceso sur a Madrid por el AVE de Extremadura

El Ministerio de Transportes encarga un estudio para aumentar la capacidad de un nudo por el que ya circulan los trenes de Andalucía y Valencia.

Muere en Badajoz un motorista de 29 años tras un choque en la avenida de Elvas

Un motorista de 29 años ha muerto esta pasada noche tras sufrir un accidente en el casco urbano de Badajoz. El siniestro tuvo lugar a las 23.45 horas del sábado, cuando el joven perdió el control de la motocicleta que conducía en la avenida Elvas, según datos aportado por la Policía Local.

La Guardia Civil detiene al hombre que se atrincheró con un cuchillo en Cilleros

Ni la familia ni los negociadores lograron que el varón abandonara la vivienda, por lo que fue necesaria una intervención que se saldó sin heridos.

Trasladado en helicóptero en estado crítico un motorista de 70 años tras un choque con un coche en Moraleja

Un motorista ha resultado herido de gravedad este domingo en un accidente de tráfico ocurrido cerca de la localidad cacereña de Moraleja. Según informan desde la Guardia Civil, el suceso ha ocurrido en torno a las 13.30 horas en la EX-108, dentro del término municipal de la citada población.

Un gran árbol se desploma en la rotonda de Los Alamitos de Plasencia y cae sobre un vehículo sin causar heridos

La caída en la glorieta del barrio de Procasa impactó sobre un coche, que quedó atrapado y sufrió la rotura de la luna y sufrió numerosos desperfectos.

