¿Qué ha pasado este domingo, 16 de noviembre, en Extremadura?
Imagen del acto de Feijóo y Guardiola en Lobón. ÁNGEL MÁRQUEZ
Lea las cinco noticias principales de este domingo 16 de noviembre de 2025 | Conozca las informaciones más destacadas en Extremadura

R.H.

Domingo, 16 de noviembre 2025, 21:09

Feijóo: «El PP tiene que ganar las elecciones para salvar Almaraz»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este domingo que tiene que su partido tiene que ganar las elecciones para garantizar la continuidad de la central nuclear de Almaraz. Feijóo ha hecho estas declaraciones en Lobón en un acto de precampaña en el que ha estado apoyando a la candidata popular a la presidencia de la Junta, María Guardiola.

Un joven de Montijo muere arrollado por un tren en Aljucén

Un joven vecino de la localidad pacense de Montijo ha muerto en la mañana de este domingo tras ser arrollado por un tren a la altura del municipio de Aljucén.

Jorge González gana la media maratón Elvas-Badajoz

El campeón de España de Media Maratón, el extremeño Jorge González Rivera, ganó este domingo la categoría masculina de la media maratón Elvas-Badajoz, con un tiempo de 1.04:01.

Plasencia busca agua embotellada: «He visto a familias llevándose doce garrafas»

Plasencia vivió este domingo una mañana mucho más tranquila que la jornada anterior, aunque aún con la resaca emocional del aviso lanzado por el Ayuntamiento, que el sábado a las tres de la tarde recomendó no consumir agua del grifo para beber, cocinar ni lavarse los dientes debido a la entrada de cenizas procedentes del incendio de Jarilla en el sistema de abastecimiento.

Aviso de la Aemet: intenso frío en Extremadura a partir de esta semana tras los últimos episodios de lluvia

Cambio de tendencia atmosférica. Extremadura se prepara para despedir las lluvias y recibir el intenso frío. La borrasca Claudia se irá alejando estos días progresivamente, a la vez que habrá un vuelco en los termómetros. Así, la comunidad extremeña tendrá que cambiar en breve los paraguas y chubasqueros por los abrigos y bufandas.

