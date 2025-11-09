¿Qué ha pasado este domingo, 9 de noviembre, en Extremadura?

R.H. Domingo, 9 de noviembre 2025, 21:11 Comenta Compartir

Empieza la lucha contra el tapiz verde del Guadiana

Las máquinas han entrado hace unos días en el brazo del Jamaco para arrancar el nenúfar mexicano en 27 kilómetros de río Guardiana con seis años de plazo. El investigador Pablo José García Murillo catalogó por primera vez la presencia de la 'Nymphaea mexicana' en el arroyo Cabrera en los años 80 y se ha ido extendiendo hasta cubrir 150 hectáreas que le distan de la frontera. De estas, 110 hectáreas se concentran en el tramo urbano creando un tapiz verde.

Trasladan la Virgen de la Soledad a la Iglesia de San Agustín

La Virgen de la Soledad estará de forma provisional en la parroquia de Santa María la Real (San Agustín) durante un mes. La Patrona de Badajoz ha realizado este domingo su traslado a hombros de los devotos por el Casco Antiguo. El motivo del cambio es que la puerta de la ermita, que lleva tiempo dando problemas, se va a someter a tareas de mantenimiento y conservación a partir de este lunes.

Sanguijuelas del Guadiana agota las entradas de preventa para su concierto en la Alcazaba en cuestión de minutos

Entre diez y quince minutos en la cola virtual han bastado a cientos de seguidores del grupo de Casas de Don Pedro para recibir un mensaje: entradas agotadas. Sanguijuelas del Guadiana ha abierto este domingo 9 de noviembre la preventa de sus entradas para el que va a ser su «concierto más especial» en la Alcazaba de Badajoz el próximo 25 de julio de 2026 y en cuestión de minutos se ha marcado el primer 'sold out'.

La Junta suprime el teletrabajo durante las jornadas de paro convocadas por USO

La Junta de Extremadura ha enviado una instrucción a sus centros de trabajo en la que se informa que es obligatorio que aquellos que están con teletrabajo acudan a sus puestos de manera presencial durante las jornadas de paro convocadas por USO. Esta central ha fijado dos días de huelga al mes en la administración general, a partir del próximo 14, para reclamar homologación salarial para los empleados públicos de este sector.

El Mérida desquicia al Castilla

3-0 para el AD Mérida frente al Real Madrid Castilla. La apuesta de Fran Beltrán salió por la puerta grande del Romano: su equipo volvió a dar una zancada grande en sensaciones de juego, enlazó su cuarto partido sin perder (con diez puntos de los últimos doce) y cortocircuitó al actual mejor racha de victorias de la categoría, en poder del Real Madrid Castilla.

