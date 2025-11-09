HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 9 de noviembre, en Extremadura?

Lea las cinco noticias principales de este domingo 9 de noviembre de 2025 | Conozca las informaciones más destacadas en Extremadura

R.H.

Domingo, 9 de noviembre 2025, 21:11

Empieza la lucha contra el tapiz verde del Guadiana

Las máquinas han entrado hace unos días en el brazo del Jamaco para arrancar el nenúfar mexicano en 27 kilómetros de río Guardiana con seis años de plazo. El investigador Pablo José García Murillo catalogó por primera vez la presencia de la 'Nymphaea mexicana' en el arroyo Cabrera en los años 80 y se ha ido extendiendo hasta cubrir 150 hectáreas que le distan de la frontera. De estas, 110 hectáreas se concentran en el tramo urbano creando un tapiz verde.

Trasladan la Virgen de la Soledad a la Iglesia de San Agustín

La Virgen de la Soledad estará de forma provisional en la parroquia de Santa María la Real (San Agustín) durante un mes. La Patrona de Badajoz ha realizado este domingo su traslado a hombros de los devotos por el Casco Antiguo. El motivo del cambio es que la puerta de la ermita, que lleva tiempo dando problemas, se va a someter a tareas de mantenimiento y conservación a partir de este lunes.

Sanguijuelas del Guadiana agota las entradas de preventa para su concierto en la Alcazaba en cuestión de minutos

Entre diez y quince minutos en la cola virtual han bastado a cientos de seguidores del grupo de Casas de Don Pedro para recibir un mensaje: entradas agotadas. Sanguijuelas del Guadiana ha abierto este domingo 9 de noviembre la preventa de sus entradas para el que va a ser su «concierto más especial» en la Alcazaba de Badajoz el próximo 25 de julio de 2026 y en cuestión de minutos se ha marcado el primer 'sold out'.

La Junta suprime el teletrabajo durante las jornadas de paro convocadas por USO

La Junta de Extremadura ha enviado una instrucción a sus centros de trabajo en la que se informa que es obligatorio que aquellos que están con teletrabajo acudan a sus puestos de manera presencial durante las jornadas de paro convocadas por USO. Esta central ha fijado dos días de huelga al mes en la administración general, a partir del próximo 14, para reclamar homologación salarial para los empleados públicos de este sector.

El Mérida desquicia al Castilla

3-0 para el AD Mérida frente al Real Madrid Castilla. La apuesta de Fran Beltrán salió por la puerta grande del Romano: su equipo volvió a dar una zancada grande en sensaciones de juego, enlazó su cuarto partido sin perder (con diez puntos de los últimos doce) y cortocircuitó al actual mejor racha de victorias de la categoría, en poder del Real Madrid Castilla.

  1. 1 Hallada muerta una mujer en la piscina de su domicilio en Badajoz
  2. 2 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  3. 3 Cuándo cobran los pensionistas la paga extra de Navidad 2025 y quién tiene derecho
  4. 4 Alerta alimentaria: retiran este chóped de DIA por posible contaminación con listeria
  5. 5

    Estos son los ciclos de FP con más demanda en Extremadura
  6. 6

    El Gobierno confina las aves de corral en 99 municipios extremeños por la gripe aviar
  7. 7

    La Junta plantea dar 2.000 euros a los autónomos con jubilación activa
  8. 8

    El SES debe pagar 50.000 euros a un paciente al que provocó daños neurológicos tras una biopsia
  9. 9

    Trans Italia prevé operar en primavera la autopista ferroviaria Valencia-Mérida
  10. 10 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra

