¿Qué ha pasado este domingo, 2 de noviembre, en Extremadura?

El Gobierno central se compromete a unir por tren Madrid y Badajoz en tres horas en 2030

El viaje en tren entre Madrid y Badajoz durará unas tres horas en 2030, según el compromiso alcanzado por el Gobierno central con la Unión Europea para el desarrollo de la línea de alta velocidad entre la capital española y Lisboa. La Comisión Europea ha aprobado esta semana una decisión de implementación (uno de sus instrumentos de ejecución) para el desarrollo de la línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Lisboa. Este documento no recoge imposiciones, ya que se trata de un texto que está consensuado con las partes.

Los analistas creen que María Guardiola ha activado el botón electoral con todo a favor

Aún están los eslóganes por definir y falta conocer uno de los cuatro candidatos principales de la inminente contienda electoral en la región. Entre los consultores que se dedican a trazar estrategias cada vez que se convocan elecciones los hay que vaticinan un ascenso de Vox, otros creen que Unidas por Extremadura resistirá por lo que proyecta su candidata, alguno da especial relevancia a la fecha, un 21 de diciembre prenavideño, y otros no tanta. En lo que hay consenso es en que María Guardiola ha elegido un buen momento para ir a las urnas con un PSOE en horas bajas y un rival, Miguel Ángel Gallardo, que no pasa por su mejor momento político al estar imputado. También están de acuerdo en que las elecciones extremeñas medirán la temperatura política de todo el país de cara a las siguientes consultas, por eso los aparatos a nivel nacional se volcarán con sus candidatos en la región.

Dos detenidos por secuestrar a un bebé en un establecimiento en Navalmoral cuando la madre se ausentó

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Recicta', ha detenido a un hombre de 47 años y a una mujer de 48, como supuestos autores de un delito de detención ilegal, tras secuestrar a un bebé en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata. El suceso tuvo lugar la noche del pasado 25 de octubre, cuando la madre del menor se encontraba en un establecimiento del citado municipio en compañía de la autora de los hechos. En un momento determinado, la madre se tuvo que ausentar momentáneamente del lugar y dejó al pequeño al cuidado de la mujer que posteriormente se lo llevó.

Los decanos de Educación de la UEx quieren que la carrera de Magisterio dure cinco años

Los decanos de Educación de la Universidad de Extremadura quieren que los grados de Magisterio, tanto de Infantil como de Primaria, pasen a cursarse en cinco años en vez de en cuatro; que el máster de Formación del Profesorado dure 24 meses en vez de doce, y que para acceder a las carreras docentes sea necesario un examen específico aparte de la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad).

Un fallo en la corrección obliga a rectificar la lista de aprobados en el examen a policía local

Problema técnico subsanado en la primera prueba de la última oposición de la Policía Local en Extremadura, a la que se presentaron 554 aspirantes a una de las 68 plazas repartidas en 27 ayuntamientos. Del total de opositores que acudieron al primer examen (el 86% de los aspirantes admitidos), han aprobado 273 personas, indica la Academia de Seguridad Pública de Extremadura (Aspex). En este proceso con tribunal único se registró una incidencia técnica con el listado de notas de las personas que habían aprobado el examen celebrado el sábado 18 de octubre en Badajoz.