¿Qué ha pasado este domingo, 23 de noviembre, en Extremadura?

«De todos los episodios que repasé, el de la plaza de toros de Badajoz fue el que más me conmovió»

El escritor ubetense que ha sido distinguido con el XX Premio Dulce Chacón de Narrativa Española por su obra 'La península de las casas vacías', David Uclés, recogió la noche del sábado la escultura de 'El Abrazo', en un acto celebrado en la localidad pacense de Almendralejo.

El acto de entrega reunía a representantes institucionales, miembros del jurado, familiares de la escritora Dulce Chacón y un numeroso público aficionado a la lectura, siendo la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, la encargada de proceder a la entrega de la escultura del premio.

Aumentan los mini perros en Badajoz y el Colegio de Veterinarios advierte de sus problemas de salud

Chihuahua, pomerania, bichón maltés, caniche... Aumentan los pacenses que se decantan por estas razas de mini perro como animales de compañía. Resultan adorables y muy manejables, pero su pequeño tamaño en ocasiones trae acarreados un sinfín de problemas de salud. Lo advierte el Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz.

En las clínicas veterinarias de la capital pacense aumenta el número de canes con pesos por debajo del kilo que «padecen graves problemas de salud y bienestar». Por ahora, este no es el caso de Lula, una chihuahua que vive en San Fernando. Por la avenida Augusto Vázquez es frecuente verla de paseo con Juan Rodríguez. «Lleva tres años con nosotros y no ha tenido ningún problema, la solemos llevar a la parcela y allí juega con un bodeguero», asegura este pacense.

21-D: El PSOE tendrá una Consejería de Igualdad si vuelve a gobernar

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha asegurado este domingo en Cáceres, en un acto electoral dedicado al 25-N, Día internacional para la eliminación de la Violencia contra las Mujeres, compartido con Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE, que si gobierna tras las elecciones del próximo 21 de diciembre recuperará la Consejería de Igualdad, desaparecido como departamento propio en el ejecutivo del PP y en el primero de coalición con Vox.

Ha sido desde entonces una Secretaría General de Igualdad y Conciliación dependiente de Presidencia, aunque su titular, Ara Sánchez, sí ha tenido rango de consejera.

El jamón de Dehesa de Solana se ha hace con el premio Gran Espiga

Ahora mismo el mejor jamón ibérico viene de Dehesa de Solana, producido por Agropecuarias Cañas y Labrados S. L., con sede en Cáceres, que se ha hecho con el premio Gran Espiga al mejor jamón D. O. Dehesa de Extremadura. La entrega del galardón ha tenido lugar esta mañana en el escenario principal de la Feria Espiga que se está celebrando en Ifeba, en Badajoz.

El galardón lo han entregado Urbano Caballo, presidente de Caja Rural Extremadura como organizadora de la feria de estos premios anuales, y el cocinero Pepe Rodríguez, al frente del restaurante El Bohío (Illescas) y conocido como uno de los tres presentadores-profesores del programa de televisión Másterchef, de TVE.

Estreno esperanzador del Badajoz de Ávila

Consiguió el Badajoz, después de tres semanas sin ganar, la victoria ante el Villanovense en el estreno del nuevo técnico, Miguel Ángel Ávila.

El conjunto blanquinegro, superior durante casi todo el encuentro, decidió la contienda mediado el primer acto con un gol de Borja Domingo, aunque dispuso de ocasiones para completar un marcador más amplio, lo que le hubiera permitido ahorrarse sufrimientos ante un adversario que acumula su quinto partido a domicilio sin ver puerta y también la quinta jornada sin ganar.