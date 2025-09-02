¿Qué ha pasado este martes, 2 de septiembre, en Extremadura?

R. H. Martes, 2 de septiembre 2025, 21:46 | Actualizado 21:51h. Comenta Compartir

Sol Giralt sustituye a Víctor Píriz en la Secretaría General de Economía

Nuevos cargos en la Junta de Extremadura. El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el decreto por el que se dispone el cese de Víctor Píriz como secretario general de Economía, Empresa y Comercio de la Consejería de Economía. La portavoz del Ejecutivo extremeño, Elena Manzano, ha anunciado que será sustituido por Sol Giralt, concejala del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Badajoz. El propio Víctor Píriz anunció este lunes su dimisión para pasar a formar parte de una empresa privada en Madrid. Sol Giralt es responsable en el Consistorio pacense de las delegaciones de Ifeba, Formación y Empleo y relaciones con Portugal.

Primer día de apertura del Hotel Hilton Godoy en Cáceres. Jorge Rey

Dos reservas y 18 trabajadores: así es el primer día del hotel Hilton de Godoy de Cáceres

Dos años y medio después del inicio de sus obras el hotel Palacio de Godoy de Cáceres, un cinco estrellas de la cadena Hilton, este martes ha abierto sus puertas en el recinto ubicado entre Santiago y la calle Zapatería, en donde se accede desde su llamativo jardín. Su director, Joaquín Arimón Vegas, limaba esta mañana todos los detalles para que en esta primera jornada todo fuera rodado. Hacia las once y media de la mañana brindaba con sus empleados para atraer a la buena suerte en esta particular botadura de un espacio que une las culturas peruana y española, en referencia al viaje de ida y vuelta a América que llevó a cabo el fundador del palacio original del siglo XVI, Francisco de Godoy.

La Policía Nacional interviene en una reyerta en San Roque

La Policía Nacional ha intervenido este martes en una reyerta en el barrio de San Roque de Badajoz. El enfrentamiento se ha producido en una vivienda de la calle Vistahermosa.Los hechos han tenido lugar poco antes de las doce de la mañana. La policía ha recibido la llamada de un vecino que les alertaba de una reyerta en marcha en esta vía de San Roque hasta donde se han desplazado con varias unidades policiales.

Los veterinarios de Badajoz, en contra de eliminar la vacunación antirrábica anual de los perros

El Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz se opone a la actualización del decreto que regula la vigilancia y el control de la rabia en la región en los términos aprobados este martes por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. El nuevo texto establece la obligatoriedad de vacunar a los perros contra la rabia tanto de forma inicial como de manera periódica, y no anual, como ocurría hasta ahora. La edad de aplicación de la primera vacuna se va a fijar entre las 12 y las 16 semanas, de manera que se elimina la «ambigüedad» que existía al respecto, señala el Ejecutivo regional. Además, también desaparece la obligatoriedad de revacunar cada año a los perros. A partir de ahora, esta exigencia se supedita a la validez de la eficacia de las vacunas, «que vendrá determinada por cada fabricante».

Cuatro detenidos y seis investigados por 17 incendios en la provincia de Cáceres en los últimos meses

La Guardia Civil ha detenido en los últimos meses a cuatro personas por provocar fuegos de manera intencionada y ha investigado penalmente a otras seis por imprudencia grave. En conjunto, ha resuelto el origen de 17 incendios de la provincia de Cáceres que han quemado una superficie de 424 hectáreas. Estas son las actuaciones, ordenadas según la fecha de la detención o investigación de las personas acusadas:

