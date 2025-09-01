¿Qué ha pasado este lunes, 1 de septiembre, en Extremadura?

R. H. Lunes, 1 de septiembre 2025, 21:53 | Actualizado 22:04h. Comenta Compartir

Denuncian nuevos actos vandálicos contra apartamentos turísticos en Cáceres

La Asociación de Apartamentos Turísticos de Extremadura (Aptuex) ha denunciado que, «pese a las reiteradas denuncias públicas emitidas en octubre de 2024 y abril de 2025», los actos vandálicos contra sus establecimientos «continúan sin freno» en la ciudad de Cáceres. La asociación de asegura en una nota de prensa que en los últimos días se han vuelto a producir arranques de carteles identificativos, pintadas y pegatinas ofensivas en fachadas y, «lo más grave», la rotura de sistemas de control de acceso digital, lo que supone «no solo un daño material, sino también un ataque directo a la seguridad de propietarios, gestores y clientes».

Dos condenados a cuatro años de cárcel y otro a dos por introducir y distribuir drogas en Badajoz

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a dos personas -un hombre y una mujer- a cuatro años de cárcel y a una tercera, otro varón, a dos años de prisión por introducir y distribuir drogas en Badajoz y alrededores. Además de esta pena, les impone a cada uno el pago de una multa de 250.000 euros. La sentencia recoge que los dos hombres, de nacionalidad colombiana, y la mujer, pareja de uno de ellos y de nacionalidad española, conformaban un grupo que introducía y distribuía sustancias estupefacientes en la capital pacense desde finales del año 2021.La sentencia recoge que los dos hombres, de nacionalidad colombiana, y la mujer, pareja de uno de ellos y de nacionalidad española, conformaban un grupo que introducía y distribuía sustancias estupefacientes en la capital pacense desde finales del año 2021.

La Policía Local se incauta de mil kilos de fruta en el mercadillo del domingo

La Policía Local de Badajoz se incautó de unos mil kilos de fruta en el mercadillo del domingo. Los productos estaban dentro de cuatro vehículos, por lo que los agentes identificaron a ocho personas como responsables de la venta. Los agentes solicitaron a los vendedores que presentaran los datos de la procedencia del artículo y, según la información a la que ha tenido acceso HOY, no pudieron acreditar el origen con ninguna documentación.

Mérida instala un nuevo radar de tráfico en la avenida Reina Sofía

El Ayuntamiento de Mérida ha iniciado la instalación del nuevo radar de tráfico que estará ubicado en el inicio de la avenida Reina Sofía desde la rotonda de Las Tres Fuentes, cerca del Circo Romano. El Consistorio emeritense señala que este dispositivo entrará en funcionamiento una vez que se apruebe la ordenanza de Zona de Bajas Emisiones. La puesta en servicio será anunciada previamente. Según indica el Gobierno local, el objetivo es prevenir y evitar accidentes en esta vía, «que soporta la mayor densidad de tráfico de Mérida». Con este nuevo radar «se refuerza la seguridad vial y se consigue reducir la velocidad en puntos estratégicos de la ciudad».

Víctor Píriz dimite como secretario general de la Consejería de Economía para trabajar en la privada

Víctor Píriz dimite como Secretario General de Economía, Empresa y Comercio de la Junta de Extremadura para incorporarse a una empresa privada en Madrid. Así lo ha anunciado en redes sociales después de haberlo comunicado a la presidenta María Guardiola. Se incorporará a su nuevo trabajo a comienzos de este mes de septiembre. «Han sido nueve años fantásticos y frenéticos en los que he tenido el privilegio y el honor de poder representar a los extremeños y de trabajar para ellos, algo que, estoy convencido, es un regalo al alcance de muy pocos y que intenté aprovechar lo mejor que pude y supe defendiendo siempre a mi tierra», ha asegurado.

