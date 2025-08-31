¿Qué ha pasado este domingo, 31 de agosto, en Extremadura?

R. H. Domingo, 31 de agosto 2025, 21:04 Comenta Compartir

La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en una finca próxima a Logrosán

La Guardia Civil investiga el hallazgo hace una semana del cadáver de un hombre en una finca de la comarca cacereña Miajadas-Trujillo. Según ha podido saber HOY, el cuerpo sin vida se encontró el pasado domingo 24 de agosto en las proximidades del término municipal de Logrosán. Tras conocer el hallazgo, hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil y servicios médicos, que accedieron a la zona donde se encontraba el fallecido.

Empresarios y políticos despiden a Antonio Masa en Badajoz

Esta mañana ha tenido lugar en parroquia de San José, en Badajoz, el sepelio por Antonio Masa Godoy, que falleció este sábado por la mañana a los 83 años. Masa había sido la voz de la patronal en Extremadura desde los años ochenta hasta 2015 cuando sufrió una enfermedad irreversible. Hasta ese momento, su participación en la vida pública siempre fue muy intensa, llegando a ser diputado en las Cortes entre 1977 y 1979.

Muere a los 68 años el sacerdote extremeño Claudio Molina Olivares

Ha fallecido el sacerdote extremeño Claudio Molina Olivares. El párroco ha perdido la vida este domingo 31 de agosto a causa de un infarto, a los 68 años de edad. Molina Olivares ejercía de párroco en la comarca pacense de La Siberia desde hacía dos décadas. Llevaba 19 años desempeñando funciones sacerdotales en Esparragosa de Lares y 18 de ellos como administrador parroquial de Sancti Spiritus.

Fallece Cristina Díaz, referente de la Semana Santa villanovense

La comunidad cofrade de Villanueva de la Serena llora el fallecimiento de Cristina Díaz Rodríguez, mujer referente de la Semana Santa villanovense en las últimas décadas. Su muerte la daba a conocer este sábado la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima del Calvario, en la que ostentaba los cargos de Hermana Mayor y Hermana Mayor Honoraria, además de capataz de la cuadrilla de hermanas costaleras de la Virgen del Calvario y Camarera de la Titular Mariana.

El director extremeño Nico Romero presenta su ópera prima en Brozas: «Era el lugar perfecto para la historia»

«Creo que era el lugar perfecto para la historia. Es un personaje más. En el corto es un pueblo ficticio pero después de hacerlo, de cómo se comportó la gente, cómo nos ayudaron y de lo bien que luce para la historia, no se me ocurre que hubiera otro sitio mejor que Brozas para hacerlo». Habla el actor y director extremeño Nico Romero, que ayer presentó en la localidad cacereña su primer trabajo audiovisual: 'Happy Hour', rodado en la localidad cacereña.

