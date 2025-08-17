¿Qué ha pasado este domingo, 17 de agosto, en Extremadura?

R. H. Domingo, 17 de agosto 2025, 21:07 Comenta Compartir

Medios de Eslovaquia y Alemania se incorporarán al incendio de Jarilla, que ya ha arrasado 11.000 hectáreas

Medios de Eslovaquia y Alemania se incorporarán en los próximos días a la extinción del incendio de Jarilla. En concreto, desde el país eslovaco se ha puesto a disposición un helicóptero para la región (que podría operar desde el martes) y desde el alemán, se ha enviado un listado de medios que en estos momentos evalúan los técnicos del Infoex para determinar cuáles son necesarios.

Comienza la evacuación de zonas periurbanas de Hervás, que se encuentra confinada por el fuego

El fuego de Jarilla, con 100 kilómetros de perímetro y que ya ha arrasado 9.000 hectáreas, se acerca a Hervás y presenta una evolución desfavorable. La localidad (casi 4.000 habitantes) ha sido confinada esta mañana y Gargantilla (algo más de 300 habitantes), ha sido evacuada. Minutos antes de las tres de la tarde también se procedía al desalojo de zonas periurbanas de Hervás, según la última hora del 112 Extremadura.

Junta y Gobierno discrepan por los recursos aportados contra los fuegos

La discusión entre la Junta de Extremadura y el Gobierno por la disponibilidad de medios para combatir los fuegos en suelo extremeño, y de modo especial el incendio de Jarilla (9.000 hectáreas arrasadas, dos poblaciones evacuadas y otras tres confinadas, entre ellas Hervás) ha subido muchos grados durante este domingo, y ha quebrado ya de forma clara el aparente buen clima de colaboración entre administraciones de distinto signo que había existido desde el martes y que el propio consejero de Presidencia, Abel Bautista, había destacado en varias ocasiones durante la semana.

Detenido en Don Benito por apuñalar a un hombre en una pelea

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Don Benito por apuñalar a otro con una navaja en el transcurso de una pelea. Los hechos sucedieron en la madrugada del sábado al domingo en la localidad pacense.

Último día de ola de calor: estas son las temperaturas máximas este domingo en Extremadura

Decimoquinto y último día de la segunda ola de calor de este verano. Este domingo, de nuevo se han registrado en la región temperaturas por encima de los 43 grados, y ya van tres días consecutivos después de registrar la tercera máxima histórica, de 45,5 grados.