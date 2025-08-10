¿Qué ha pasado este domingo 10 de agosto en Extremadura?

R. H. Domingo, 10 de agosto 2025, 21:59 Comenta Compartir

Detienen a un hombre por agredir sexualmente a una chica en el parque de las siete sillas de Mérida

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 54 años por agredir sexualmente a una chica de 19 en el parque de la siete sillas de Mérida. El presunto agresor pasará a disposición judicial las próximas horas.

Herida una menor en una salida de vía en la autovía EX-A1 a la altura de Coria

Este domingo también se ha registrado otro accidente de tráfico en la carretera N-523, en Cáceres, aunque sin heridos.

Arde un coche en la A-66 y origina un incendio forestal a la altura de Cañaveral

Medios del Infoex trabajan para sofocar las llamas en la zona. El fuego ha obligado a declarar el nivel 1 de peligrosidad por afección a la carretera.

Extinguen el incendio de Las Vaguadas que deja tres heridos y dos coches y un camión de bomberos quemado

Medios del Plan Infoex y efectivos de los bomberos del Ayuntamiento de Badajoz han trabajado este domingo en un incendio declarado entre La Banasta y Las Golondrinas, en la carretera de Valverde, en la población de Badajoz.

Ola de calor: estas son las localidades más calurosas de Extremadura, que supera los 43 grados este domingo

Durante los próximos días las temperaturas continuarán siendo altas, con máximas que superarán de nuevo los 40 grados y mínimas que no bajarán de los 22-25 grados en la región