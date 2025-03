Cuando hablan de folclore y de las actuaciones en las que han participado, se les ilumina la cara. A pesar de los años, la ilusión ... la mantienen intacta. Así lo demuestran tanto en un del escenario, como en los ensayos. Ese entusiasmo también lo transmiten en un rato de conversación. Son Marisa López y Asun Pablos, las dos únicas integrantes en activo que perduran desde la creación de la agrupación Coros y Danzas Virgen del Rosario de Huertas de Ánimas. De esos inicios ya han pasado más de 44 años. De hecho, con cierto orgullo, reconocen que son las más antiguas.

El secreto de estas dos integrantes quizá sea su pasión por el baile y el folclore, además de esa implicación con la agrupación. «Siempre digo que lo tengo que dejar, pero luego me da ese gusanillo. Mientras que puedan los pies, seguiremos», remarca con cierta ironía Marisa, que forma parte del cuerpo de baile. A sus 64 años, no tiene problemas para aguantar una hora de actuación. «Hay jóvenes que no lo hacen», apunta. Además, asegura que el folclore le ayudó a superar momentos difíciles debido a un problema de salud.

Su compañera Asun, que comenzó con 15 años en la agrupación, insiste en que le ha gustado desde muy joven y «es algo que siempre hemos tenido». Formó parte de ese cuerpo de baile y ahora está en el coro.

RECUERDO«Tenemos el mismo traje con el que empezamos y nos lo seguimos poniendo»TRABAJO«Es importante que sigan las escuelas de folclore para que no se pierda la tradición»

Estas dos integrantes recuerdan los inicios como si fuera ayer. Detallan que se pusieron carteles en Huertas de Ánimas en los que se informaba que se pretendía formar un grupo de folclore de coros y danzas. «Nos apuntamos unos cuantos y comenzamos a ensayar en el club juvenil». El aprendizaje fue rápido y en agosto de 1980 tuvieron la primera actuación en las fiestas de Huertas de la Magdalena. Sus primeras jotas fueron 'La Zarzuela' y 'Trujillanita'.

La formación, con el tiempo, ha ido incorporando jotas de otras partes de Extremadura. También se han rescatado canciones y coplillas del saber popular para después poner la coreografía. Uno de los temas preferidos de Marisa es 'El zapatero' y de Asun, la de 'Cuentas'.

Festivales internacionales

Durante estas cuatro décadas media, Asun y Marisa han tenido la oportunidad de recorrer con su agrupación el territorio español, con mil anécdotas. También han actuado en distintos puntos de Portugal, así como en Francia, Italia, Austria y Turquía. «Hemos pasado alguna calamidad que otra, pero nos lo hemos pasado muy bien». Entre las actuaciones que destacan, están la de un festival internacional en Jaca y otra en Sicilia. Ahora, la intensidad de viajes ha bajado considerablemente, muy al pesar de ambas.

Estas dos componentes siguen utilizando la indumentaria con la que iniciaron su andadura en los coros y danzas. «Tenemos el mismo traje con el que empezamos y nos lo seguimos poniendo». Por tanto, se han convertido en auténticas joyas. De hecho, tanto la pollera como el refajo de Asun eran de su madre. Marisa lo estrenó unos años antes de comenzar a bailar.

Recuerdan también que, al poco tiempo de esos inicios, comenzaron a enseñar a otros jóvenes de aquella época. Además, no solo han sabido transmitir ese amor al folclore a otros compañeros, sino también a sus propios familiares. Prueba de ello es que han pertenecido o pertenecen a la agrupación.

También destacan la labor de aprendizaje que siempre se ha llevado a cabo con nuevas generaciones. «Es importante que sigan las escuelas de folclore para que no se pierda la tradición». También ponen de manifiesto que este grupo «siempre ha destacado por contar con parejas mixtas, para una localidad tan pequeña como es Huertas de Ánimas». Eso ha pasado tanto en las formaciones titulares como en las infantiles. Sin embargo, apostillan que ahora hay pocos niños y muchas niñas.

También echan de menos una mayor implicación de los más jóvenes. «Hay que tirar mucho de ellos para los ensayos. Nosotros dejábamos todo por ir». Por este motivo, piden para el futuro que «sigamos pasito a pasito y que la gente no se vaya desenganchando».

