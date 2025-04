Donde pasa el tiempo pero las costumbres se asientan

Tiene algo que ya no se ve en otros lugares pero allí se mantiene: ir a bañarnos al arroyo y que los niños jueguen en ... la calle. Es entrañable cuando llego y veo a niños disfrutar fuera de las casas. Puedo tardar en volver, pero sigue igual, siguen siendo una familia», así describe la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, la inigualable sensación de volver al lugar que la vio crecer, Valencia de las Torres.

HOY realizó la entrevista el pasado mes de julio, cuando Vaquera presidía el Consejo Económico y Social.

Es un pequeño pueblo de la Campiña Sur. «Es donde nací, donde me he criado y el sitio en el que he pasado los mejores años de mi vida».

La aldea de calles blancas rodeadas por un entorno natural propio de la región es un lugar clave para Vaquera. «Desde que me fui, cada vez que volvía a mi pueblo y veía la torre en la lejanía me daba un vuelco el corazón», rememora. «Está en un entorno natural privilegiado, rodeado de encinas, olivos y jaras que en primavera llenan los campos».

Este pueblo del sur de la región en el que el tiempo parece mantenerse, al igual que las costumbres, retiene las fiestas y tradiciones. A lo largo del año los vecinos pueden disfrutar de la romería del día de Pascua, las fiestas patronales y las del emigrante, la Semana Santa y los Carnavales. «Fiestas y diversiones tradicionales no nos faltan».

La historia ha dejado huella en su arquitectura. Sobre el río Matachel cruza un puente medieval. Además, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción tiene una de las mejores pilas bautismales de Extremadura. La Casa de la Encomienda, con un alto valor histórico y artístico, se suma a estas creaciones arquitectónicas.

Pero lejos del la importancia histórica, la ubicación o el mantenimiento de las tradiciones, Vaquera tiene claro qué es lo que hace especial a Valencia de las Torres: su gente .

«Somos muy pocas personas, por eso es como una gran familia. Yo he estado estudiando fuera, en el extranjero... pero la empatía que hay en 'Valencia' es envidiable. Es una familia donde todos nos conocemos y ayudamos. Y es una pena que cada vez vayamos siendo menos porque es un entorno precioso en el que vivir».

No tiene dudas de que su lugar está en la casa donde nació su madre, el mismo sitio donde ella se crio con sus hermanos y donde ha pasado su infancia y juventud. «Allí rejuvenezco, porque cuando voy, veo que todo se mantiene y parece que todavía soy 'una chiquilla'».

«En el pueblo disfruto yendo al campo a coger espárragos en primavera, o setas en noviembre. Un día perfecto es pasear por esas tierras, disfrutar de una cerveza con mis paisanos y saliendo a cenar por la noche»,

Y para aquellos que no se animen a salir, Valencia de las Torres aún mantiene la costumbre de tomar el fresco en la puerta de casa mientras se disfruta de una charla con los vecinos.

Valencia de las Torres está a tan solo 40 kilómetros de Llerena por la EX-103