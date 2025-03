Los partidos, sobre la última encuesta electoral: el PSOE la respeta; Cs apuesta por trabajar más y Podemos dice que serán decisivos

La última encuesta electoral, la encargada por el PP a la empresa Gad3, suscita diferentes reacciones en los otros tres partidos políticos con representación ... en el Asamblea. El PSOE, que gobierna con mayoría absoluta, dice respetarla; Ciudadanos, que desaparecería del hemiciclo si se cumple esta encuesta, cree necesario trabajar más y, por último, Podemos tiene claro que serán decisivos en la próxima legislatura en clave regional.

La portavoz socialista, Soraya Vega, ha trasladado esta mañana, en su rueda de prensa habitual de cada lunes en Mérida, «el total y absoluto respeto a las encuestas». En una breve valoración, Vega ha añadido que «como sabemos la encuesta es una foto fija de un momento determinado que a nosotros lo que nos sirve es para para seguir trabajando con la misma fuerza con la que trabajamos siempre y habitualmente».

Mientras, David Salazar, portavoz de Ciudadanos, admite que los resultados de esa encuesta son «resultados malos, como son últimamente los que salen cada vez que sale una encuesta. Nuestro partido está pasando por una época bastante convulsa. Nuestro partido está pasando por un proceso de refundación que esperemos pueda revertir esto un poco».

Salazar ha agregado que «las encuestas, los partidos» se ven influido en cada territorio por «como sople el viento en Madrid, independientemente del trabajo que hagamos aquí. No obstante, lo asumimos en primer persona parte de esa culpa y lo que haremos será trabajar más. Yo la única fórmula que conozco para salir de ahí es el trabajo. Esto no siempre es una garantía de que se salga pero sí una garantía de que al menos pase lo que pase tienes la conciencia tranquila. Es lo único que podemos hacer ahora, trabajar, seguir trabajando y pensando en los extremeños para los que gobernamos, que son muchos, no olvidemos que gobernamos en Extremadura para más de 200.000 extremeños».

«Son a ellos a los que nos debemos. Intentaremos mejorar las encuestas porque nuestro objetivo es gobernar y ahora estamos muy lejos de ese objetivo. Siendo constante, honesto. Reconocer que estamos en un momento muy bajo pero de ahí solo queda trabajar;», ha agregado el portavoz de la formación naranja.

Mientras, Irene de Miguel, cabeza de lista de Podemos para las próximas elecciones autonómicas, ha dicho como primera reflexión que las encuestas «nunca han hecho justicia con nuestro espacio político. Nunca nos han sido muy favorables». En todo caso, desde la formación morada se está «muy convencido» en que tendrán un papel «decisivo» para la formación del próximo gobierno regional y serán «determinantes para las políticas de la próxima legislatura».

En este sentido, De Miguel ha dicho que «ya va siendo hora de que el Gobierno extremeño se ponga a disposición de la gente trabajadora de esta tierra, que dejen de ponerse alfombras rojas a las grandes empresas energéticas, a las grandes empresas que vienen a plantearnos grandes proyectos insalubres y que se de oportunidades a las pymes y autónomos».

Por último, María Guardiola, presidenta del PP extremeño, que mostró su satisfacción el fin de semana tras dar a conocer el resultado de la encuesta electoral encargada por el PP a Gad3, ha dicho esta mañana que el partido de centroderecha «es el cambio que necesita esta tierra. El PP está preparado para avanzar de la mano de los extremeños a ese cambio».