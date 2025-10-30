Los partidos regionalistas inician contactos para concurrir en coalición a las elecciones del 21-D

No es la primera vez que se intenta, pero hasta la fecha no se ha logrado. Esta vez la iniciativa parte de Extremeñistas. La formación ... que lidera Jorge Andrade ha planteado a las fuerzas regionalistas y provincialistas dispuestas a ir a los comicios del 21-D hacerlo en una gran coalición con la que aglutinar el voto y lograr representación en la Asamblea de Extremadura.

Es una posibilidad que, más allá de este partido, no descartan Una Extremadura Digna ni las formaciones provincialistas Cáceres Viva y Somos Cáceres, cuyos directivos y militantes aún no han decidido si acudir al adelanto electoral decretado por la presidenta de la Junta, María Guardiola, ni la manera de hacerlo: en solitario o en coalición. Por el momento, sí han decidido que presentarán candidatura tanto por Cáceres como por Badajoz, además de Extremeñistas, Levanta y Juntos por Extremadura, como han confirmado sus coordinadores, Estanislao Martín y Raúl González, respectivamente.

«La propuesta de coalición ya se la he transmitido a las diferentes formaciones y ahora vamos a ver si es posible que salga adelante», explica Jorge Andrade. Lo ha hecho a través de un comunicado en el que, «por la unidad extremeña», aboga por la necesidad de que las fuerzas de corte regionalista concurran juntas a las elecciones del próximo 21 de diciembre.

«Esta convocatoria se produce en un contexto de absoluta fragmentación de las candidaturas de ámbito extremeño, lo cual dificulta seriamente la posibilidad de obtener representación en la Asamblea», expone Extremeñistas en su propuesta.

«Somos conscientes de las particularidades ideológicas y políticas que nos distinguen, pero consideramos también posible el entendimiento desde la generosidad y el sentido común: es necesario dejar de lado nuestras diferencias por un bien mayor. Es necesaria una candidatura única para la defensa de nuestra tierra y nuestra gente».

Desde su punto de vista, «la superación del bipartidismo y la apertura de un tercer espacio político autóctono será una realidad si somos capaces de traducir la voz de la calle a propuestas políticas con una sola voz. Por ello, hacemos llegar a las fuerzas políticas regionalistas y extremeñistas esta propuesta para la elaboración de un programa de mínimos ampliamente compartidos por la mayoría de extremeños».

Reivindicaciones

Ese programa de mínimos incluye un plan de infraestructuras que suponga «un impulso a los trenes de pasajeros y mercancías, autovías estratégicas y desarrollo aeroportuario», en el convencimiento de que «nuestra prosperidad depende de la calidad de nuestras comunicaciones por tierra y aire, basta de retrasos».

En materia de energía, se recuerda que «Extremadura produce cuatro veces más de la que consume, sin obtener beneficio de ello» y se propone, «una renegociación de las concesiones a las compañías energéticas, pago de impuestos en origen y bajada de la factura de la luz a particulares y empresas».

El acuerdo de mínimos apuesta igualmente por la industrialización como elemento clave para el despegue extremeño, objetivo para el que se plantea «la interconexión de los polígonos industriales, colaboración con cooperativas y empresas agroganaderas para incrementar el valor añadido de nuestros productos y modernización del sector primario».

La propuesta común plantea una reducción de la carga fiscal a las pymes y ventajas a las empresas que se instalen en el territorio; más inversiones en centros sanitarios y educativos, cobertura comarcalizada con nuevas instalaciones y mejora del transporte a las capitales.

Por último, «protección de nuestra cultura y lengua», defiende Extremeñistas. Y en base a ello propone «reconocimiento como BIC del estremeñu y el portugués rayano y una mayor inclusión de nuestras lenguas, historia, gastronomía, música y danza en los currículos educativos».