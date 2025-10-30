HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
Ciudadanos votan durante las últimas elecciones autonómicas en 2023. HOY
Elecciones anticipadas en Extremadura

Los partidos regionalistas inician contactos para concurrir en coalición a las elecciones del 21-D

Plantean un programa político basado en reivindicaciones comunes en infraestructuras, industrialización, servicios públicos y señas de identidad

Ana B. Hernández

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:54

Comenta

No es la primera vez que se intenta, pero hasta la fecha no se ha logrado. Esta vez la iniciativa parte de Extremeñistas. La formación ... que lidera Jorge Andrade ha planteado a las fuerzas regionalistas y provincialistas dispuestas a ir a los comicios del 21-D hacerlo en una gran coalición con la que aglutinar el voto y lograr representación en la Asamblea de Extremadura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2

    Asesinato de Belén Cortés: los varones se culpan entre ellos y la joven afirma que se quedó «paralizada»
  3. 3

    Seis residencias, un hospital y 12 colegios de Extremadura están construidos en zonas inundables
  4. 4 Una nueva borrasca atlántica obliga a activar la alerta por lluvias el viernes y el sábado en Extremadura
  5. 5

    El SES vuelve a vacunar a pacientes que recibieron dosis mal conservadas en Montijo
  6. 6

    Al menos diez partidos concurrirán a las elecciones anticipadas del 21 de diciembre
  7. 7 Otros tres imputados por las torturas a la mujer a la que le quemaron la vagina
  8. 8

    El Gobierno se sentará a negociar la subida de los funcionarios tras una manifestación «masiva»
  9. 9

    El cacereño Jesús Redondo ya es el hombre de más edad de España
  10. 10 Detenida en Badajoz por abrir un perfil en una red social de citas con fotos de una conocida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los partidos regionalistas inician contactos para concurrir en coalición a las elecciones del 21-D

Los partidos regionalistas inician contactos para concurrir en coalición a las elecciones del 21-D