Los partidos extremeños ya están en campaña electoral

Faltan siete meses para las elecciones autonómicas y municipales y los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, ya tienen sus maquinarias engrasadas, incluso con sus ... primeros lemas escogidos, Ambición por Extremadura, en el caso de los socialistas, y Habla Extremadura en el de los populares. Sendos eslóganes acompañan su presencia cada vez más constante en las redes sociales, otro síntoma de que las urnas están próximas y de que las campañas cada vez empiezan antes.

Pese a la irrupción en el contexto nacional de los partidos que reclamaban la 'nueva política', el bipartidismo resistió mejor en Extremadura que en otros sitios, y ahora que Podemos y sobre todo Ciudadanos acusan el desgaste prematuro, el próximo 28-M puede suponer el regreso a una política de bloques, como ya se hizo evidente el pasado jueves en el debate de presupuestos, con PSOE y Unidas por Extremadura por un lado y PP y Cs, por otro. La formación naranja puede ser sustituida en la próxima legislatura por Vox en el parlamento extremeño.

La llegada del partido de Abascal y sobre todo con qué fuerza es una de las incógnitas, además del peso real que conseguirán tener las nuevas marcas regionalistas que han ido floreciendo pero sin unidad entre ellas. Eso lo pueden pagar caro.

La principal novedad es la candidata del PP, la tercera a la que se enfrentará Fernández Vara, tras Floriano y Monago. María Guardiola ha enlazado el impulso de su elección en verano con actos de precampaña sin solución de continuidad, lo que en parte ha incitado al PSOE a moverse más rápido. Los socialistas niegan estar en campaña porque su prioridad «es la acción de gobierno», aunque admiten que su organigrama está «a pleno rendimiento» y que ya tienen sus candidatos municipales, «no todos pueden decir lo mismo».

La llegada de grandes proyectos industriales a la región, con un importante impacto en el empleo, ha sido una de las notas destacadas de la legislatura, pero, igual que en el caso del nuevo tren, habrá que ver cómo aprovecha electoralmente el PSOE esas inversiones que el ciudadano de a pie todavía no aprecia, al contrario de lo que sucede con la subida de precios.

PSOE Fernández Vara, a la búsqueda de un broche exitoso

PSOE: Resultados Autonómicas Año Votos Porcentaje Diputados 2019 286.653 46,7% 34 2015 264.364 41,5% 30

Guillermo Fernández Vara (Olivenza, 1958) será por quinta vez, y última probablemente, el candidato del PSOE a la Junta de Extremadura, y ya ejerce como tal. El jueves, tras conocerse la última EPA, publicaba un tuit en el que no solo destacaba los buenos datos, sino que subrayaba que «desde que el Partido Popular dejó el gobierno extremeño, el paro se ha reducido a la mitad», una referencia al principal partido de la oposición que revela que ya no habrá tregua hasta mayo.

En su primera entrevista tras lograr una inesperada mayoría absoluta, Vara pronosticó que el desempleo bajaría a 75.000 parados a final de legislatura; estamos cerca, en 79.000, pero lo que no se intuía entonces era la pandemia y una guerra en suelo europeo con graves efectos económicos. Precisamente, Vara ha apelado a la incertidumbre aparejada a estas dos circunstancias como el motivo que le ha empujado a volver a presentarse, aunque hace unos meses, según ha contado, se inclinaba por no seguir. En marzo de 2020, en los peores momentos del coronavirus, el presidente de la Junta hacía una reflexión en voz alta que tuvo mucho eco:«¿Alguien piensa que esta crisis no se va a llevar por delante a la clase política antes o después?». El dirigente extremeño, pues, va a sobrevivir a su propio vaticinio, aunque pocos creían de verdad que no fuera a repetir como candidato, sobre todo desde que se suprimió la eliminación de mandatos. Los aspirantes a sucederle tendrán que esperar, pero la lista para el 28-M puede ofrecer alguna pista, sobre los nombres y sobre los tiempos.

Él mismo ha reconocido que se siente en su mejor momento político, y su agenda diaria confirma una actividad incesante, donde tienen cabida hasta las graduaciones de estudiantes. Cuando la líder del PP dijo por primera vez que le veía cansado, respondió que le siguiera su ritmo si podía. Luego, ya no ha vuelto a contestarla, probablemente para no conceder un protagonismo gratuito a su nueva adversaria. Vara, que sufrió al inefable Iván Redondo, ha renegado más de una vez de los asesores en comunicación que llegan a convertir a los políticos en productos de marketing, pero sin llegar al extremo, alguno tiene cuando se acercan las urnas, además de su propio olfato político.

El perfil propio y moderado de Vara compensa a ojos del PSOE una posible ola nacional negativa de cara al 28-M

La victoria del PSOE en mayo, en cualquier caso, no parece peligrar y la duda se cierne en si logrará gobernar. El escenario se ha aclarado en las últimas semanas a favor de los socialistas, pero antes de las elecciones en Andalucía preocupaba el auge de Vox y los malos resultados que Podemos y confluencias han cosechado en las autonómicas que se han ido celebrando. Eso les obligaría a repetir mayoría absoluta. Su encuesta dada a conocer la pasada semana les coloca al borde, lo que debe mantener a la militancia motivada y movilizada.

La fortaleza municipal de los socialistas en los principales núcleos de la región es un elemento que también juega a su favor, pues el elector no tiende a dividir su voto; por el contrario, las especulaciones sobre un superdomingo, es decir, que Pedro Sánchez aproveche el último fin de semana de mayo para adelantar las elecciones generales, pone los pelos de punta. En Extremadura no se reniega, como en otras comunidades con barones socialistas, de las visitas del presidente del Gobierno para que participe en campaña. Pero los últimos precedentes no han sido del todo buenos: Sánchez protagonizó la puesta de largo de la línea de alta velocidad, incompleta y con incidencias, y el proyecto de gigafactoría en Navalmoral, al que luego no ha dado dinero.

Vara ha apelado a la pandemia y a la guerra de Ucrania para explicar su decisión de volver a presentarse en 2023

El PSOE extremeño se mantiene alerta ante una posible ola nacional negativa, pero se confía en el perfil propio de Vara para compensar los devaneos con ERC y Bildu, y consideran que Feijóo se ha desinflado. Junto a las políticas estatales de impacto como la subida del salario mínimo y el ingreso mínimo vital, Vara ha afianzado su lado moderado haciendo guiños constantes a los cazadores, por ejemplo. Eso, además de evitar la fuga de electores centrados, deja un espacio a la izquierda que le da vida a Podemos, por si acaso.

PP María Guardiola, una carrera contrarreloj para ser conocida

PP: Resultados Autonómicas Año Votos Porcentaje Diputados 2019 168.589 27,4% 20 2015 235.802 37,0% 28

«Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar donde quieres estar mañana». La frase forma parte de la campaña electoral en la que se encuentra inmersa María Guardiola (Cáceres, 1978) desde el mismo instante en que fue elegida presidenta del PP de Extremadura, el pasado julio. De hecho, su fotografía junto a esa frase va acompañada de un escueto «213 días», los que faltaban el jueves para las elecciones autonómicas, y el inseparable hashtag #HablaExtremadura.

El lema también ha dado nombre a un documento de trabajo (149 puntos distribuidos en cinco ejes, lo más parecido a un borrador de programa electoral), resumen de las propuestas recogidas en los encuentros que mantiene a diario por toda la geografía regional. A fuerza de insistir, la frase se ha convertido en una primera idea fuerza de la candidata Guardiola: vosotros habláis y yo os escucho. La segunda es repetir que el presidente Vara está cansado; en contraposición, ella intenta transmitir la imagen de una energía imparable, con el uso de las redes sociales como principal aliado.

En el PP se saben por detrás del PSOE, pero creen que hay partido y confían en la ola nacional de desgaste de Sánchez

En realidad, la candidata del PP no le hace ascos a nada, ni a Walt Disney, autor de la frase del comienzo, ni a posar cual bailarina de danza oriental en el festival Almossassa de Badajoz, por ejemplo. Su objetivo es ser lo más conocida posible por los extremeños y para ello, cualquier oportunidad es buena. «La actividad será incesante, con actos abiertos», apuntan desde su equipo, que también ha empezado a organizar «pequeños encuentros» en municipios, con carpa y reparto de dípticos, cual campaña electoral pura y dura. En los núcleos más grandes ya se ha contratado publicidad en mobiliario urbano (mupis) y pantallas digitales, en los que la imagen de Guardiola se acompaña de un número de teléfono para recibir WhatsApps. «El partido está listo y en tensión», confirman.

La constante presencia en redes para darse a conocer ha sufrido algún resbalón. El más conocido, el desconocimiento de Guardiola de que el Alvia sí dispone de enchufe para cargar el móvil, episodio que se toma con humor.

No hay que ver, en cualquier caso, improvisación en su campaña contrarreloj. Por el contrario, busca ofrecer una imagen 'presidenciable' (tras reunirse con Vara insistió en comparecer en la sala de prensa reservada a los cargos de la Junta de Extremadura). Además, en sus intervenciones se dirige a Vara (apenas al PSOE o al gobierno regional), buscando un cuerpo a cuerpo que la sitúe al mismo nivel que el presidente del Ejecutivo extremeño y la presente como alternativa real.

Guardiola y su nuevo equipo (también ha cambiado la parte de comunicación) ha elaborado, en suma, una insistente estrategia para superar los que podían ser sus puntos débiles:poco conocimiento entre el electorado y falta de experiencia política de primer nivel.

Su presencia constante en redes sociales le ha costado algún resbalón, pero el PP reconoce estar ya «listo y en tensión»

Con todo, el papel de candidata a la Junta puede resultar el más fácil. Como presidenta de un partido en renovación, tras los 14 años de Monago al frente, se espera que las listas de mayo aporten nuevos nombres, lo que implica necesariamente la salida de otros y tensiones. Guardiola deberá convencer a sus compañeros de que si logra gobernar la Junta, la posiblidad de nombramientos se multiplica, pero para eso necesita la implicación real de todas las estructuras del partido en una campaña larga. Se saben todavía a remolque del PSOE, pero los datos que ellos manejan les dicen que hay partido. Además, confían en que la ola nacional, con el desgaste de Sánchez, también llegue al votante de las autonómicas.

La presidenta del PP se ha mostrado hasta ahora fría con la idea de incorporar cargos de un Cs en desbandada, pero tampoco lo ha descartado. De momento, los primeros movimientos, con el alcalde de Villfranca de los Barros y con la exconcejala de Badajoz Julia Timón, han abierto sendas crisis. Respecto a la posibilidad de fraguar pactos con Vox, Guardiola mantiene la habitual ambigüedad del PP de Feijóo. Pero si los necesita, los utilizará para llegar al lugar donde quiere estar.

Unidas Podemos Irene de Miguel, la oportunidad de ser clave en la región

Unidas Podemos: Resultados Autonómicas Año Votos Porcentaje Diputados 2019 44.008 7,1% 4 2015 50.873 7,9% 6

A la izquierda del PSOE se firmó, en 2019, un pacto que dio lugar a una coalición entre Podemos, Izquieda Unida y el partido regionalista Extremeños. El resultado fue discreto, peor que cuando la formación de Pablo Iglesias acudió en solitario en 2015, y aunque la convivencia no ha ocasionado roces especiales, Extremeños dejará de estar coaligado en 2023.

IU y Podemos sí volverán a concurrir en coalición. El nuevo partido de Yolanda Díaz, Sumar, solo se presentará a las elecciones generales, pero la ministra gallega estuvo el viernes en la región, en una visita organizada también desde Unidas por Extremadura. Se confía, de hecho, en su efecto para activar al electorado.

La mayoría absoluta de Fernández Vara ha restado protagonismo a la coalición en el parlamento extremeño. Con todo, el coordinador de IU, Joaquín Macías, cree que «ha sido una buena legislatura. Hemos hecho una oposición constructiva y el PSOE nos ha escuchado al hacer los presupuestos».

Irene de Miguel, de la parte de Podemos, volverá a ser la candidata, salvo sorpresa. Es partidaria de acudir con IU y aspira a que se sumen más proyectos. «Estamos abiertos a otra confluencias con organizaciones y colectivos para ser el paraguas de todo tipo de sensibilidades progresistas y regionalistas», asegura, aunque de momento no existen contactos formales de cara a las elecciones de mayo. Esperan tener algo más cerrado a finales de año.

La coordinadora general de Unidas Podemos no ve en cambio en las fuerzas extremeñistas que están apareciendo ningún punto en común, y las sitúa a la derecha. «El regionalismo en Extremadura tiene una visión muy conservadora. Solo aspiran a pedir a Madrid un AVE y grandes industrias. Hay que superar esa competencia con Cataluña o País Vasco y valorar lo que tenemos», señala De Miguel.

La última encuesta conocida, la de Celeste-Tel para el PSOE, sitúa a su formación como clave para la gobernabilidad de Extremadura. Les concede cuatro diputados, igual que ahora, pero pueden tener un valor muy distinto si los socialistas pierden la mayoría absoluta.

La coalición de izquierda se mueve entre quedarse fuera de la Asamblea o ser decisivos para el próximo gobierno

En el PSOE no se esconde su interés de que Unidas Podemos no se hunda en las urnas, como ha sucedido en Andalucía o antes en Galicia, por si necesitaran apoyarse en ellos para la investidura.

De Miguel es muy consciente de ello. «El PSOE, si quiere revalidar el Gobierno, tendrá que contar con nosotros, y siempre mediante acuerdos programáticos; nos presentamos para gobernar, esa es nuestra hoja de ruta», señala. Opina que los apoyos puntuales al PSOE en la legislatura 2015-2019 fueron «un error de inexperiencia». «Aquello salió peor de lo que teníamos pensado, pero acabábamos de llegar a la política y no supimos aprovechar la ventana que se había abierto teniendo la llave». En 2023 sí se proponen usar su voto si resulta decisivo. Informa J. López-Lago.

Ciudadanos Ciudadanos, entre la refundación y la desbandada hacia el PP

Cs: Resultados Autonómicas Año Votos Porcentaje Diputados 2019 68.132 11,1% 7 2015 27.833 4,3% 1

Ciudadanos quiere llegar a las próximas elecciones en Extremadura con su marca aún viva, evitando la desbandada de cargos al PP y presentar candidaturas en una quincena de municipios de Cáceres y unos 30 en Badajoz; así cubrirían el 65% de la población extremeña. Tras la crisis sufrida en el grupo parlamentario de la Asamblea, dividido por la marcha de su portavoz, Cayetano Polo, Ciudadanos se aferra al tirón de la papeleta municipal (principalmente con Ignacio Gragera en Badajoz) para sobrevivir en el nivel autonómico con David Salazar como más probable candidato. Repetir los 7 diputados de 2019 es una utopía y corre riesgo de quedarse fuera, según la encuesta de Celeste-Tel para el PSOE, tal y como le ha ocurrido en Madrid y Andalucía y casi en Castilla y León.

El partido está en proceso de refundación nacional, pero el peso de Extremadura es tan escaso (nunca fue alto) que ninguno de los tres aspirantes extremeños ha logrado entrar en el nuevo consejo general ciudadano que se ha votado esta semana. Si no notan la cercanía de Madrid, hay mayor riesgo de deserciones. Además, militantes de Cs reconocen que el trasvase de cargos institucionales que se ha producido en Andalucía hacia el PP en las últimas semanas es un duro golpe. «Bien no nos viene».

Ciudadanos trata de mantener la ilusión de sus afiliados y votantes para que no haya una fuga hacia el Partido Popular

Gragera, a día de hoy, aguanta en la formación naranja. Salazar, por su parte, no tiene problemas en fotografiarse con la líder del PP, María Guardiola, y en que se visualice un frente común con el PP en temas fiscales y presupuestarios. Algunos ya dan por hecha la absorción, pero otras fuentes del partido le quitan hierro. «El año pasado lo hicimos igual y no causó tanto revuelo». Informa, Rocío Romero.

Vox Vox intenta aguantar a los conflictos internos y al efecto Feijóo

Vox: Resultados Autonómicas Año Votos Porcentaje 2019 28.849 4,7% 2015 1.773 0,2%

Vox ha quedado descabezada en la provincia de Badajoz a siete meses de las elecciones, último episodio de una formación que ha vivido agitada toda la legislatura y que sigue sin destacar por su transparencia, ni siquiera entre ellos. La renuncia de Ángel Borreguero se relaciona con la investigación interna sobre nuevos afiliados. En la provincia cacereña, Vox parece haber encontrado más estabilidad con Óscar Fernández como presidente. Además, el coordinador de Cáceres, Eduardo Gutiérrez, una figura política desconocida, no descarta ser candidato a la alcaldía cacereña. La elección de candidatos nunca ha sido una preocupación de Vox, que confía sobre todo en su marca. Pero el traspiés en Andalucía, el efecto Feijóo y una Macarena Olona intentando captar adeptos, también en Extremadura, les ha restado fuerza, aunque se da por seguro que obtendrá representación autonómica y aspira a ser clave si suma con el PP, con el que de momento mantiene las distancias. Informa Rocío Romero.

Regionalistas El nuevo extremeñismo acude con dos marcas electorales

Regionalistas: Resultados Autonómicas Año Votos Porcentaje 2019 (Extremadura Unida) 3.946 0,6% 2015 (Extremeños) 9.277 1,4%

El regionalismo se ha reorganizado en 2022 al calor de los resultados positivos recientes de partidos locales que no obedecen a dictados de Madrid. Han nacido nuevas formaciones que, sin embargo, pedirán el voto de manera dividida. En abril se celebró en Cáceres un cónclave de unión que fracasó, y a día de hoy el extremeñismo tiene dos marcas electorales: Levanta y Juntos por Extremadura.

Levanta agrupa al nuevo Cacereños por Cáceres (agrupación de electores) y los veteranos Extremadura Unida y Extremeños, el antiguo Partido Regionalista Extremeño (Prex) nacido en 1995 con Estanislao Martín. Extremadura Unida la fundó Pedro Cañada en 1978. Para Martín, aún hay tiempo para conseguir un frente común, incluso con otras formaciones de Badajoz.

Juntos por Extremadura (Juex) surgió en plena pandemia y ha fichado al popular cocinero Antonio Granero. Raúl González, su presidente, reconoce que no se integraron en la coalición Levanta porque desconfían de Martín y Cañada, pero también cree que es posible llegar a un «un macropacto de región». De momento, no hay contactos. Confía en obtener cuatro diputados robándole votos a Vox y Cs, y llegar luego hasta el Congreso, donde pedirán para la región un estatus similar al de Ceuta, Melilla o Canarias con el aislamiento como argumento.

A estas dos marcas hay que añadir Extremeñistas. Su primer paso de cara a mayo de 2023 ha sido unirse a Una Extremadura Digna para las municipales de Cáceres. Informa J. López-Lago.