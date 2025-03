Los partidos coinciden, los datos son negativos

Tanto el PSOE como los partidos de la oposición coincidieron este jueves en calificar los datos del paro de enero de negativos. Javier Cienfuegos ( ... PP), los tachó como «malos y preocupantes» y criticó que las políticas de empleo del PSOE no buscan una solución a la situación del mercado laboral de la región.

Cabe destacar que el desempleo subió en Extremadura en 2.325 personas en enero en relación al mes anterior (+2,82%), situándose la cifra total de parados en 84.859 personas. En cuanto a la evolución interanual, el paro descendió en 10.407 personas, un 10,92% menos que en el mes de enero de 2022.

Cienfuegos indicó que el dato «más significativo y preocupante» de la subida experimentada en el desempleo es que del total, casi 2.200 son mujeres, es decir, de «cada diez parados, 9,3 son mujeres», recoge Europa Press. El 'popular' recordó que su partido ha avisado de que las políticas activas de empleo del PSOE no concuerdan con el mercado laboral femenino de la región, ya que las mujeres siempre son las mayores damnificadas y las primeras en acabar en situación de desempleo.

Por su parte, María Encarnación Martín Andrada (Ciudadanos) ha recalcado que los datos son «malos en todas las vertientes», y ha advertido de que «con el PSOE no hay futuro» en la región. «Este PSOE no es capaz de echar el freno de mano para tapar estos datos tan negativos de paro», ha espetado, al tiempo que ha defendido que en la comunidad «se necesitan políticas activas de empleo nuevas, se necesita tejido industrial, se necesita apoyo a autónomos y a la pequeña empresa, y por supuesto que no caiga siempre en los hombros de la sociedad media que paga los impuestos y que nunca recibe nada a cambio».

Joaquín Macías (Unidas por Extremadura ) ha tachado de «malos» los datos de desempleo acumulados por la comunidad en enero, algo que ha achacado fundamentalmente a la «estacionalidad» por el fin de la campaña navideña, aunque ha resaltado la «tendencia de reducción» del paro en la comparativa interanual en la región (casi un 11 por ciento menos que hace un año). Al mismo tiempo, ha destacado que desde la entrada en vigor de la reforma laboral «encabezada» por Yolanda Díaz y aprobada por el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos a nivel nacional se han «mejorado muchísimo» las condiciones laborales, al lograr una reducción desde entonces en un 37,5% de la temporalidad en Extremadura.

Macías ha resaltado que, si bien aún no se ha conseguido reducir la estacionalidad laboral en la región, la situación del mercado de trabajo es «muy diferente» a la que había antes de la aprobación de la reforma laboral, pues «en tan sólo un año los cambios han sido realmente notables».

Por su parte, Felipe Redondo (PSOE) ha lamentado el aumento del paro en enero pero ha destacado que la tendencia interanual y la evolución de las últimas legislaturas es «claramente positiva». Redondo ha reconocido que este dato no es una «buena noticia», ya que en enero ha subido el paro en 2.325 personas, no obstante ha indicado que si se hace un análisis más profundo se puede ver cómo Extremadura ha sido capaz de reducir el desempleo en 10.400 personas en un año, en 20.369 respecto al mismo mes de 2019 y en más de 55.000 desde 2015.

En cuanto al incremento del desempleo en enero respecto al mes anterior, en opinión del socialista, es fruto de la coyuntura que supone el fin de las campañas navideñas y de la estacionalidad.

A pesar de ello, ha insistido, es el menor incremento del paro en un mes de enero en los últimos ocho años y, desde 1998, Extremadura no tenía una cifra tan baja de parados registrados al comenzar un año.

Agentes sociales

El sindicato UGT Extremadura ha considerado que enero ha sido «malo sin paliativos» en materia de empleo por la subida registrada del paro, aunque es «habitual» en el primer mes de año tras la finalización de la campaña de Navidad, tras lo que ha considerado que «es momento de subir salarios».

De esta forma se ha pronunciado Francisco Morcillo, que ha realizado una valoración «negativa» de los datos del paro de enero. En su intervención, Morcillo ha apuntado que «es habitual» que el paro se incremente en el primer mes del año, pero en comparación con el 2019, antes de la pandemia, en 2023 «se registran 21.308 desempleados menos», tras lo que ha resaltado que pese al incremento mensual de parados, Extremadura alcanza una cifra de desempleados «histórica, que no se alcanzaba desde el año 1998» en la región.

Desde CC OO de Extremadura, Encarna Chacón ha aseverado que los datos «siguen marcando una tendencia de mejora en el empleo laboral» a pesar del desempleo que se produce, así como que estos datos reflejan una menor pérdida de empleo en un mes «tan significativo» como enero.

Un mes en el que en la región tienen lugar campañas como la de Navidad y en el que se incrementa el número de personas empleadas, «pero es un trabajo bastante inestable y por lo tanto decae», ha continuado Chacón, al tiempo que ha insistido en que ha caído menos que en otros años, en torno a 10.000 menos que el año pasado.

Finalmente, Javier Peinado (patronal Creex) considera «preocupante» la cifra de paro registrado correspondiente a enero, y particularmente le «inquieta» la caída de afiliación a la Seguridad Social, que sigue la tendencia adversa de los últimos meses.

Peinado lamenta que no están siendo capaces de «revertir una situación que genera problemas» en los sectores productivos más intensivos en mano de obra, donde «impera la estacionalidad», ha apuntado.

Por este motivo, ha reclamado medidas «contracíclicas» que vayan corrigiendo la situación, ya que con el actual cuadro macroeconómico y las «incertidumbres geopolíticas» hay que «activar decididamente» la llegada de los fondos Next Generation porque «de ello dependen muchos proyectos de inversión productiva».