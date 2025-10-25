La partida extremeña de póker: presupuestos o elecciones

La convocatoria de elecciones anticipadas, un hecho inédito en la historia de la región que sólo es posible desde la reforma del Estatuto de Autonomía ... de 1999, parece cada vez más cerca tras el rechazo al proyecto de Presupuestos regionales para 2026. El martes se sabrá si alguna de las enmiendas de totalidad presentadas por los tres grupos de la oposición sale adelante, y en tal caso si la presidenta de la Junta, María Guardiola, cumple con su propósito de llamar a los extremeños a votar.

El jueves se vivió en la Asamblea de Extremadura una de las jornadas más intensas de los últimos años, uno de esos días en los que se pone en valor la importancia del Parlamento regional como lugar de representación popular. Las intervenciones durante el pleno, el resultado de las votaciones y las declaraciones fuera del hemiciclo contribuyeron a elevar la tensión hasta el punto de que ya casi todo el mundo da por hecho el adelanto electoral.

Tras la ruptura del gobierno de coalición hace un año Extremadura se encuentra en un permanente estado de inestabilidad política. El Gobierno regional del PP no llegó a un acuerdo con Vox para los Presupuestos de 2025 y consiguió un pacto con el PSOE, pero en el último momento se rompió y retiró las cuentas. Después cerró con su exsocio de gobierno el apoyo a nuevas medidas fiscales, pero en estos meses se han mantenido los recelos mutuos con cuestiones que llegan a ser personales.

Y así se llegó al inicio de la negociación para los Presupuestos de 2026, con un órdago de María Guardiola. Si no hay cuentas, habrá elecciones. Para ello, el PP pidió reformar el Reglamento de la Asamblea, que indica que en caso de disolución anticipada la nueva legislatura durará lo que queda de la anterior. Para los populares, esto contradice lo que recoge el Estatuto de Autonomía desde su reforma en 2011, cuando se suprimió ese precepto.

Nada impide al Gobierno regional seguir en 2026 con unos presupuestos prorrogados, como ha sucedido en 2025. Sin duda, dificulta la gestión, pero se pueden sacar decretos, licitar obras y recibir ingresos, como ha quedado en evidencia este año. Pero un nuevo rechazo a las cuentas pondría de manifiesto la dificultad de gobernar en una legislatura en la que apenas se han sacado leyes adelante en la Asamblea de Extremadura.

Por eso para el Ejecutivo autonómico del PP son tan importantes las cuentas de 2026, que además marcan un nuevo tope histórico con 8.657 millones de euros y suben en prácticamente todas las áreas de gasto, especialmente en sanidad y atención a la dependencia. Sin embargo, no están consensuadas con ningún grupo de la oposición. Vox ha presentado 200 medidas, un auténtico programa de gobierno alternativo; y el PSOE parte del acuerdo que se alcanzó para los Presupuestos de este año, pero insiste en cambios en la política fiscal.

Enmiendas de totalidad

Unidas por Extremadura se desmarcó pronto de la negociación y anunció una enmienda de totalidad. El PP ha tenido algún acercamiento con el PSOE, aunque no ha dado resultado, mientras que con Vox las relaciones son aún más frías.

Este jueves, jornada de pleno, terminaba el plazo para la presentación de enmiendas de totalidad al proyecto de Presupuestos para 2026. Antes de la sesión, el Gobierno regional daba prácticamente por hecho que tanto PSOE como Vox seguirían el camino de Unidas por Extremadura.

No hubo que esperar mucho para despejar las dudas. El líder de los socialistas, Miguel Ángel Gallardo, anunció su enmienda durante el turno de preguntas a la presidenta de la Junta, con el que se abrió la sesión. Poco después, Vox dio el mismo paso. Los tres grupos de la oposición rechazan las cuentas del Gobierno regional, que pese a ello quiere seguir adelante con su proyecto.

Las enmiendas se debatirán el próximo martes, día en el que el Gobierno regional presentará su proyecto de cuentas, que muchos dan ya por muerto. Sin embargo, no se puede dar por perdido. Para que sea rechazado es necesario que la oposición se ponga de acuerdo, algo que no parece fácil. Vox pide más rebajas fiscales y menos gasto en cooperación internacional y políticas de igualdad; mientras que el PSOE quiere menos bajadas de impuestos (especialmente de la ecotasa a Almaraz) y blindar esas mismas políticas. No es descabellado pensar que ninguno apoyará la enmienda del otro.

Además, la votación se hará por orden de presentación. Primero será la de Unidas por Extremadura, que para salir adelante necesita el apoyo del PSOE y el voto a favor o la abstención de Vox. Después será el turno de la iniciativa de los de Abascal, que requiere el sí de los socialistas. Y por último la del PSOE, que con el sustento de Unidas por Extremadura aún tendría que recabar el voto a favor o la abstención de Vox. Todo ello contando, lógicamente, con el no de los populares a las tres enmiendas.

De esa forma, aún no está claro que las cuentas de 2026 vayan a ser tumbadas el martes. En caso de que sigan adelante, tampoco implica que se vayan a aprobar, sino que habría dos meses más de tiempo para negociar, hasta el debate de las enmiendas parciales y la votación final, prevista para el 23 de diciembre.

Pero si el proyecto de ley se devuelve al Gobierno regional, Guardiola tendrá en su mano cumplir su advertencia y recurrir al adelanto electoral. Lo primero sería buscar fecha. La Ley del régimen electoral general establece que, en caso de disolución anticipada, el decreto de convocatoria debe publicarse en el boletín oficial que corresponda el día siguiente a su expedición. A partir de ese momento, los comicios tendrían lugar 54 días después.

Como pronto, las elecciones podrían ser el 21 de diciembre, pero para eso la convocatoria tendría que publicarse el próximo martes tras haber tomado la decisión la jornada anterior, el lunes, antes por tanto del debate de las enmiendas de totalidad. De lo contrario, la primera fecha sería el 28 de diciembre, en plenas vacaciones navideñas, lo que complicaría la campaña electoral. Lo mismo cabe decir del 4, el 11 y el 18 de enero. Salvo que el Gobierno regional prescinda de los comicios en domingo, lo que ya sería aún más descabellado.

Para los grupos de la oposición, Guardiola está buscando argumentos para convocar las elecciones el 15 de marzo, el mismo día que Castilla y León tiene previsto celebrar sus comicios autonómicos. Con ello seguiría la estrategia de la dirección nacional del PP en su intento de debilitar al socialista Pedro Sánchez, en lo que se presentaría como un pequeño plebiscito contra el PSOE al que también podría sumarse la convocatoria en Aragón. De ahí que sea otra fecha marcada en el calendario.

Volver a votar en 2027

Sea cual sea la fecha, habría otra duda por despejar. En el pleno del pasado jueves se rechazó la propuesta del PP para modificar el Reglamento de la Asamblea con el objetivo de que, en caso de adelanto electoral, la nueva legislatura pueda durar cuatro años. De esa forma, si finalmente hay comicios anticipados este año o el próximo, habría que votar de nuevo en 2027.

Sin embargo, para los populares el Estatuto de Autonomía está por encima, con lo que no se necesita trasladar lo que dice la norma al Reglamento de la Asamblea, algo que incluso reconocen desde alguno de los grupos de la oposición. De ese modo, aunque no haya salido adelante la reforma, consideran que la nueva legislatura duraría cuatro años.

Es más, se podría dar el caso de que se convoquen elecciones anticipadas y que, llegado 2027, simplemente se siga adelante con la legislatura y no se decrete la disolución del Parlamento regional con una nueva llamada a las urnas. Pero sin duda los extremeños querrán saber, en caso de que finalmente haya unos nuevos comicios, si habría que votar otra vez apenas un año después.