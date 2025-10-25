HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La presidenta de la Junta, María Guardiola, y el consejero de Presidencia, Abel Bautista, en el pleno del jueves. J. M. ROMERO

La partida extremeña de póker: presupuestos o elecciones

Para que se puedan celebrar los comicios el 21 de diciembre sería necesario firmar la convocatoria este lunes, antes del pleno de Presupuestos

Juan Soriano

Juan Soriano

Sábado, 25 de octubre 2025, 14:02

Comenta

La convocatoria de elecciones anticipadas, un hecho inédito en la historia de la región que sólo es posible desde la reforma del Estatuto de Autonomía ... de 1999, parece cada vez más cerca tras el rechazo al proyecto de Presupuestos regionales para 2026. El martes se sabrá si alguna de las enmiendas de totalidad presentadas por los tres grupos de la oposición sale adelante, y en tal caso si la presidenta de la Junta, María Guardiola, cumple con su propósito de llamar a los extremeños a votar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

