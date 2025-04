La parrilla electoral, casi vacía a un año para volver a las urnas en Extremadura

Cada cuatro años, el último domingo de mayo se prevén elecciones municipales y autonómicas y, a menos de un año para esta cita, apenas hay ... caras confirmadas en la parrilla de salida hacia esta cita electoral en Extremadura.

Solo el actual presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, parece candidato firme en el caso del PSOE, aunque falte completar todo el protocolo que tienen los partidos para estas cuestiones. Está por ver si se trataría de su última candidatura o tiene pensado seguir. Si volviera a gobernar en 2023 lo haría con 64 años y otra duda es si agotaría la legislatura o señalaría a su sucesor en el ecuador para lanzarlo a las siguientes elecciones de 2027.

En el Partido Popular la apuesta es la desconocida María Guardiola, cacereña, pero con un congreso regional pendiente todo es posible en unas filas donde parece que su tres veces candidato, José Antonio Monago, ya trabaja en clave nacional.

Las novedades son si se unirá el regionalismo y la posible llegada de Vox, cuyo candidato se sabrá solo unas semanas antes

En el resto de formaciones los electores están pendientes de cómo navegará Ciudadanos en el año que queda de legislatura. En 2019 ya pasó de uno a siete representantes en la Asamblea), pero a partir de entonces el partido naranja se ha ido desinflando en cada cita electoral. David Salazar, coordinador regional y portavoz en la Asamblea, parece el mejor perfilado, si bien esta decisión se toma en Madrid. El otro nombre con tirón es Ignacio Gragera, actual alcalde de Badajoz por un pacto de relevarse a mitad de mandato con el PP, si bien el primer edil pacense suena para que repita como candidato a la alcaldía. Salazar no sabe qué hará ante un proceso preelectoral que no se despejará hasta finales de año desde la capital. Y es que al no llegar a un umbral mínimo de afiliados (y en Extremadura han perdido un 10% desde 2019) es Madrid, a través del comité ejecutivo nacional, el que designa al cabeza de lista para las autonómicas y luego el comité autonómico completa el resto de la lista, lo cual ocurrirá seis meses antes de las elecciones, calculan en C's Extremadura. Según David Salazar, no habrá fuga desde su partido al PP como ha ocurrido en otras comunidades. «No me preocupa el PP. Creo que en Extremadura nos han demostrado lealtad y me fío de Monago, que no haría movimientos de este tipo sin comunicármelo».

Primarias y coaliciones

Un partido que en cambio perdió escaños en 2019 (pasó de seis a cuatro) fue Unidas por Extremadura, marca de Podemos en coalición con IU, Equo y Extremeños. Esta formación la encabeza Irene de Miguel, que cree que será en otoño cuando celebren primarias entre sus inscritos, lo que desvelará si esta diputada desea seguir al frente del único proyecto a la izquierda del PSOE que hay en la región. «Entiendo que ante unas elecciones se personifique el liderazgo en una persona, pero el candidato no es lo importante sino el proyecto», afirma De Miguel, cuya formación deberá afrontar otro proceso, el de aglutinar más siglas como ya hizo en 2019. Según dice, la coalición con Izquierda Unida parece clara, no así con Extremeños, que se desvinculó de Unidas por Extremadura para volver a componer un proyecto por libre. Según De Miguel, existen otras fuerzas con las que habría que hablar para integrarlas bajo el mismo proyecto y se refiere a Más País, Anticapitalistas o Extremadura Digna. Tampoco descarta fuerzas regionalistas «siempre que defiendan postulados progresistas en cuestiones de feminismo, derechos o condiciones de empleo adecuados al siglo XXI», matiza.

En Cs el cabeza de lista lo decide Madrid y su coordinador, David Salazar, confía en que el PP no tentará a los suyos

Precisamente en el regionalismo piensa que en 2023 tendrá una oportunidad. Se basa en tendencias recientes de otras citas electorales que han otorgado representación a partidos locales que se jactan de no obedecer órdenes de Madrid. En esta comunidad, de cara a la cita con las urnas de mayo de 2023, Extremeños se revitaliza y formaciones como Juntos por Extremadura, Partido Extremeñista, Cáceres Viva o Cacereños por Cáceres acaban de nacer y perfilan su plan ante el auge de partidos ajenos a las grandes marcas electorales cuyos cuadros operan desde Madrid. Está por ver si se integran en una gran coalición para que no se divida este voto asociado al descontento, paso previo al de designar a su cabeza de lista.

Por último, Vox estuvo a punto de conseguir un escaño en la Asamblea en 2019 y la tendencia de otras citas en el resto de España hace presagiar que en 2023 podrían conseguirlo. Lo que no tienen es candidato toda vez que ni siquiera tienen una voz y una cara definida en Extremadura. En cualquier caso, la estrategia de este partido es designar a su cabeza de lista cuando se convoquen las elecciones, lo que indica que hasta la misma primavera de 2023 sus posibles votantes no tengan una referencia sobre a quién votar.