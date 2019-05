Del paro a trabajar en la ONU Participantes en la II edición del proyecto 'Jóvenes de Extremadura en organismos multilaterales'. / HOY La Junta beca a siete jóvenes para desarrollar labores en organismos internacionales ÁLVARO RUBIO Cáceres Martes, 28 mayo 2019, 08:36

A sus 24 años Claudia Gallego es graduada en Psicología por la Universidad de Salamanca, cuenta con un máster en intervención en violencia contra la mujer, sabe inglés y estudia francés. En su currículum hay títulos y años de esfuerzo que hasta hace poco estaban ensombrecidos por la angustia que supone estar en el paro. Esta joven de Torremenga, un pequeño pueblo de La Vera de unos 600 habitantes, había hecho varios voluntariados y trabajado en Colombia, Perú y Cáceres. Sin embargo, llevaba tres meses sin encontrar empleo. El 6 de mayo cogió un avión con destino a Nueva York para trabajar en una de las sedes de Naciones Unidas (ONU).

Concretamente su puesto está en el organismo Alianza de Civilizaciones (Unaoc), una iniciativa que pretende crear lazos entre el mundo occidental y el árabe y musulmán. «Busca el diálogo cultural para evitar discursos xenófobos y de odio», explica Claudia.

Aún le cuesta creérserlo. «Hace unos meses echaba currículos con angustia ante una realidad desesperante. No recibía respuesta a los correos que enviaba y estaba sumida en la negatividad», comenta Gallego, que ya puede decir que vive en la Gran Manzana. Eso ha sido posible tras haber participado en la segunda edición de 'Jóvenes de Extremadura en organismos multilaterales', un programa que desarrolla la Junta a través de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aexcid) y la Fundación Jóvenes y Deporte. «El proyecto además de enseñarme mucho también me ha dado fuerzas para no rendirme», dice la joven.

«Hace unos meses echaba currículos con angustia y desde principios de mayo trabajo en Nueva York» Claudia Gallego | Psicóloga

Se trata de una iniciativa que está dirigida a personas de la región de entre 24 y 35 años y el 60% de las plazas están destinadas a mujeres con titulaciones universitarias, formación específica y experiencia previa en el ámbito de la cooperación internacional. Además, deben tener un nivel B2 de inglés.

Su objetivo, según cuenta la responsable del programa, Patricia Muriel, «es promover la presencia de extremeños en organismos internacionales que se dedican al mundo de la cooperación internacional para fortalecer la posición la Junta a través de estos jóvenes».

En la iniciativa han participado 17 personas este año, que han recibido formación especializada en cooperación internacional para el desarrollo. Para la segunda fase del programa solo han sido elegidos siete participantes. Ellos son los becados para realizar prácticas profesionales en algunos de los organismos más importantes del mundo. De hecho, seis de ellos forman parte de Naciones Unidas. El único que no pertenece al mayor órgano internacional que existe es la Asociación de Regiones Fronterizas de Europa (ARFE), cuya beca la realizará una joven extremeña en la oficina de Bruselas.

Seis van a sedes en París, Nueva York, Panamá, Cuba, Roma y Jerusalén y uno a la Asociación de Regiones Fronterizas de Europa en Bruselas

Al de Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas en Nueva York se suman la Agencia para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (Unrwa), con su oficina de Jerusalén; la entidad de la ONU para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, con su oficina regional para América Latina y el Caribe; la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en Roma, y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), con sus delegaciones en Cuba y París.

Hasta la capital francesa ya ha viajado en avión María Eugenia Cano, una cacereña de 32 años que estudió la licenciatura de Traducción e Interpretación en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Habla inglés, italiano, portugués y francés. «Cuando acabé la carrera estuve trabajando en unos almacenes de ropa en Londres, luego hice un servicio de voluntariado europeo en Suecia y al volver a España fue cuando realicé un máster de educación para el desarrollo. También he trabajado en marketing online internacional y en una empresa de exportación de tomate hasta que hice el máster en formación del profesorado y opté por intentar obtener plaza en las oposiciones de Secundaria», explica esta joven que antes de participar en el programa de la Junta estaba sin empleo.

«Me planteé hacer las oposiciones de Secundaria y ahora voy a trabajar en la sede de la Unesco en París» María Eugenia Cano | Traductora

«He tenido que trabajar en muchos ámbitos y la oportunidad de estar en una de las sedes de la Unesco engloba todas las facetas de los diferentes campos en los que me he movido, sobre todo la educación y la cultura. Es una oportunidad muy importante que tengo que aprovechar al máximo», explica entre nervios y consciente de lo complicado que es conseguir un puesto de estas características.

Pruebas complicadas

Claudia también lo sabe. Ambas, al igual que sus otros cinco compañeros del programa promovido por la Junta de Extremadura, han superado entrevistas en inglés con personal de los organismos internacionales. «En ellas buscan descubrir las competencias de los jóvenes a través de experiencias pasadas. El nivel de preparación de los candidatos tiene que ser muy alto», confiesa Muriel, quien alude a la importancia de generar empleo a corto y medio plazo para extremeños en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo. «De los siete seleccionados este año, cinco estaban desempleados», detalla Patricia, que también espera que al menos el 40% de los becados permanezcan vinculados a los organismos receptores una vez finalizada la beca.

Aunque por el momento no se ha convocado la tercera edición de este programa, sus responsables aseguran que «tiene vocación de continuidad» y destacan los logros conseguidos hasta el momento. Han establecido convenios con siete agencias de la ONU en el exterior, han formado a 30 jóvenes extremeños en cooperación internacional para el desarrollo y doce han sido becados en organizaciones de nueve países en tres continentes. Ellos ya son embajadores de Extremadura.