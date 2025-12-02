Las mujeres representan el 80% de la caída del paro en Extremadura durante noviembre

Reducir el paro al mismo tiempo que se destruye empleo es lo que ha hecho Extremadura en el mes de noviembre. Puede parecer una ... contradicción, pero es algo relativamente habitual, sobre todo en esta época del año. De los últimos cinco meses de noviembre, en cuatro de ellos, incluido el de este 2025, la región ha registrado una caída tanto del paro como del número de cotizantes.

En esta ocasión, la finalización de las campañas agrarias está detrás del fuerte descenso de la afiliación en el sector primario, que perdió más de 1.700 trabajadores en noviembre. Igualmente la hostelería se dejó más de 180 empleados este mes y se redujo levemente el número de afiliados en la construcción.

Una evolución que ha arrastrado al global regional, que cerró noviembre con 596 afiliados menos. De esta forma son ya cuatro meses consecutivos en los que la región destruye empleo para dejar el global en 420.737 afiliados.

«Tenemos el nivel de paro más bajo desde que existen datos para un mes de noviembre» María José Nevado Secretaria general de Empleo de la Junta de Extremadura

«Estos datos son la constatación de un fracaso, hay personas que se han ido del mercado laboral» Miguel Ángel Gallardo Secretario general del PSOE en Extremadura

«Hay 3.100 jóvenes más que están trabajando en nuestra región» José Ángel Sánchez Juliá Portavoz regional del PP

Esa tendencia no impide que el paro también se haya movido a la baja en Extremadura. En total son 807 las personas menos desempleadas, lo que sitúa el total de parados extremeños en 64.813, el segundo mejor dato desde que hay registros y rozando el mínimo histórico de julio de este año. Más del 80% de ese descenso se debe al empleo femenino y fueron 652 mujeres las que abandonaron las listas del paro en noviembre.

Es cierto que se percibe cierta precariedad en el empleo que se genera en estos meses, muy apoyado en las contrataciones de cara al Black Friday y a la campaña navideña. Así, la reducción del desempleo se concentró en el sector servicios –con 856 desempleados menos– y con una importante incidencia del comercio, pero también de la educación, las actividades sanitarias y la administración pública. Un empleo temporal en la mayor parte de los casos: de los 30.156 contratos que se firmaron en noviembre, tan solo el 30,8% fueron indefinidos y en más del 44% de los casos esas relaciones comerciales no superaron los 30 días de duración.

«Ni hay empleo de calidad ni Guardiola ha cambiado nada» Óscar Fernández Candidato de Vox a la Presidencia de la Junta

«Extremadura sigue a la cola de la creación de empleo de todo el país» Irene de Miguel Candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta

«El diálogo social ha logrado que se registren los mejores datos en años» Mari Cruz Lara Secretaria de Formación y Empleo de CCOO de Extremadura

Igualmente, el paro bajó durante el último mes en la industria y la construcción y repuntó ligeramente en la agricultura. Sí se notó un aumento destacado, de 134 personas, en el colectivo de personas sin empleo anterior; es decir de jóvenes que se incorporan al mercado laboral y que esperan encontrar un empleo en estas navidades.

Últimos doce meses

En la comparativa interanual se constata que Extremadura es la región en la que más se redujo el paro: lo hizo un 10,3%, cuatro puntos más que la media nacional. «Casi siete de cada diez personas que han abandonado las listas del paro en el último año son mujeres», destacaron desde la secretaría general de Empleo de la Junta.

Pese a estos datos, el paro femenino representa todavía, con 41.886 desempleadas, casi dos terceras partes del total regional.

«Hace falta crear una estrategia industrial que cambie el mercado laboral» Francisco Morcillo Secretario de Política Institucional y Empleo de UGT Extremadura

«También ha caído la afiliación, lo que evidencia señales de desaceleración que nos preocupan» José Luis Iniesta Secretario general de CIEM Badajoz

«Los datos serían mejores sin el gran obstáculo de la falta de mano de obra» Francisco Javier Peinado Secretario general de la Creex

Las mujeres también lideran la creación de empleo y el incremento de los autónomos en los últimos doce meses. Representan 67% de los nuevos afiliados en alta laboral y el 80% de los nuevos autónomos, que crecen en 756 desde noviembre de 2024 para un total de 81.404.

Estos buenos números no logran impulsar la creación global de empleo, que nota síntomas de desaceleración en Extremadura. En el último año los afiliados en alta laboral en la región han crecido un 1,4%, es la segunda ratio más baja de entre todas las comunidades autónomas y se queda más de un punto por debajo de la media nacional.