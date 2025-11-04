HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oficina del Centro de Empleo del Sexpe. HOY
Extremadura

El paro baja en 7.147 personas en octubre en tasa interanual y sube en 443 sobre septiembre

Ha nivel interanual ha supuesto un descenso del 9,82%

R. H.

Martes, 4 de noviembre 2025, 09:40

Comenta

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo INEM) en Extremadura ha aumentado un 0,68% en octubre, con 443 desempleados más en relación al mes de septiembre, hasta alcanzar la cifra global de 65.620 personas en paro en la región.

En el último año, con respecto a octubre de 2024, se han registrado 7.147 desempleados menos en la comunidad, lo que supone un descenso interanual del 9,82%, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social este martes.

A nivel nacional, el paro ha subido en 22.101 personas en octubre en relación con el mes anterior (+0,9%) debido, sobre todo, al repunte del desempleo en el sector servicios tras el fin de la temporada de verano. Tras el incremento del décimo mes del año, el número total de desempleados se ha situado en el país en 2.443.766 personas, su menor cifra en un mes de octubre desde 2007.

El aumento del desempleo registrado el mes pasado es el mejor dato para un mes de octubre desde 2022 en España, cuando el paro bajó en 27.027 personas. En 2023 y 2024 subió en 36.936 y 26.769 personas, más de lo que lo ha hecho en octubre de este año.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro sólo ha bajado en octubre en dos ocasiones: en 2021 y 2022, con 734 y 27.027 parados menos, respectivamente, mientras que ha subido en 28 ocasiones, siendo el de octubre de 2008, con la crisis financiera, el más pronunciado, con 192.600 desempleados más.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tensión entre manifestantes contra Abascal y seguidores de Vox en el primer acto de precampaña en Extremadura
  2. 2 Este es el pueblo de Extremadura candidato a ser iluminado por Ferrero Rocher esta Navidad
  3. 3 Raúl González, elegido candidato a las autonómicas del 21-D por Juntos por Extremadura
  4. 4 Una enorme bola de luz ilumina de verde el cielo de Extremadura: los expertos explican qué fue realmente
  5. 5 Abascal arremete contra el PP en Extremadura: «Guardiola quiere pactar con todos menos con Vox»
  6. 6 La Aemet lo confirma: la llegada de una nueva borrasca activa ya los avisos en Extremadura por lluvias y tormentas
  7. 7 Sanguijuelas del Guadiana y Guillermo Gracia inundan La Revuelta de acento y talento extremeño
  8. 8 El grupo Sanguijuelas del Guadiana actuará en Badajoz en 2026
  9. 9

    Roban la escultura de la Virgen del Buen Suceso, del siglo XVII, en Fuente del Maestre
  10. 10 Detenida en Granada una madre por obligar a su hija menor de edad a prostituirse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El paro baja en 7.147 personas en octubre en tasa interanual y sube en 443 sobre septiembre

El paro baja en 7.147 personas en octubre en tasa interanual y sube en 443 sobre septiembre