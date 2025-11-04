El paro baja en 7.147 personas en octubre en tasa interanual y sube en 443 sobre septiembre

R. H. Martes, 4 de noviembre 2025, 09:40 Comenta Compartir

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo INEM) en Extremadura ha aumentado un 0,68% en octubre, con 443 desempleados más en relación al mes de septiembre, hasta alcanzar la cifra global de 65.620 personas en paro en la región.

En el último año, con respecto a octubre de 2024, se han registrado 7.147 desempleados menos en la comunidad, lo que supone un descenso interanual del 9,82%, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social este martes.

A nivel nacional, el paro ha subido en 22.101 personas en octubre en relación con el mes anterior (+0,9%) debido, sobre todo, al repunte del desempleo en el sector servicios tras el fin de la temporada de verano. Tras el incremento del décimo mes del año, el número total de desempleados se ha situado en el país en 2.443.766 personas, su menor cifra en un mes de octubre desde 2007.

El aumento del desempleo registrado el mes pasado es el mejor dato para un mes de octubre desde 2022 en España, cuando el paro bajó en 27.027 personas. En 2023 y 2024 subió en 36.936 y 26.769 personas, más de lo que lo ha hecho en octubre de este año.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro sólo ha bajado en octubre en dos ocasiones: en 2021 y 2022, con 734 y 27.027 parados menos, respectivamente, mientras que ha subido en 28 ocasiones, siendo el de octubre de 2008, con la crisis financiera, el más pronunciado, con 192.600 desempleados más.

Temas

Extremadura

Parados

Paro