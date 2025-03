Paridad en el cementerio

¿Alguien ha visto alguna vez a un hombre arreglando una tumba en un cementerio? Yo, desde luego, no he visto a ninguno. Es lógico ... que no los vea porque yo tampoco piso un cementerio salvo cuando acudo al entierro de un familiar muy directo. Pero mi mujer y mi hermana, que son quienes arreglan las tumbas de la familia, me confirman la hipótesis de que el cementerio es uno de los últimos reductos de la desigualdad: en los camposantos. Hay paridad en los muertos porque nos morimos tanto o más, y sobre todo antes, que ellas, pero no hay paridad en los vivos pues son ellas quienes asumen la labor de limpieza, brillo y ornamentación de nichos, lápidas, panteones y tumbas.

Nosotros, los varones, pasamos y callamos. Como son labores que suelen hacer las mujeres mayores de la familia, asumen sin protestar que esa tarea les corresponde históricamente con la convicción de que, como no lo hagan ellas, las malas hierbas, la suciedad y el abandono se comerán la memoria última de los finados de la familia. Pero las generaciones que vienen no son tan resignadas y, afortunadamente, exigirán una paridad de cementerio que, en esta semana, anterior al puente de los Santos y los Difuntos, se reivindicará con justicia. Para aquellos hombres a quienes pronto les exigirán ir al cementerio, so pena de que las malas hierbas y el óxido se coman la memoria de sus antepasados, les detallo las labores propias de esta semana en cualquier familia con muertos enterrados. Quienes hayan optado por la incineración de sus deudos, se libran de esta tarea que consiste en: hacer acopio en casa de cepillo de cerdas duras, lejía, Mistol, Netol, pañito blanco, bayeta, cubo de plástico y guantes; coger el coche y acercarse al cementerio; buscar aparcamiento, comprar flores o llevarlas ya compradas y acceder al recinto sagrado de la posteridad. Una vez dentro, hay que buscar la tumba familiar, que, como sea la primera vez, es más difícil que el más complicado juego de rol. A continuación, se debe proceder de la siguiente manera: primero hay que fregar con lejía toda la lápida frotando enérgicamente con cepillo de madera con púas o pelos du­ros para tratar de eliminar el moho; en segundo lugar, se debe refregar bien el mármol con estropajo y Mistol para, seguidamente, enjuagar. Llega entonces el momento de descansar un momento porque hay que esperar a que se seque. Va a ser complicado tomar un café porque ningún bar quiere esa vecindad al igual que en ningún pueblo se pasea hacia el cementerio. Las señoras aprovechan ese momento para, según dice mi suegra, chafardear, es decir, comentar con otras adecentadoras de nichos y tumbas las esquelas del año en curso, criticar que fulanita haya puesto flores de plástico ante la lápida de sus padres o lo exagerada que es zutanita colocando velas encendidas que se apagarán al primer soplo de aire. Pero ya se ha secado la lápida y se impone volver a la tarea: sa­caremos brillo con un paño blanco y, ya en la recta final del proceso, nos centraremos en los detalles pequeños como lim­piar las letras de las lápidas, la cruz y las arandelas con Netol. Se nos ha olvidado recomendarles que deben rezar un responso cortito con mucho sentimiento, aunque solo sea por disimulo, so pena de ser criticados por medio camposanto. ¡Ah!, también hay que hacer cola ante los grifos para coger agua. Finalmente, colocaremos las flores, ¡naturales, por favor! Y ahora sí que podemos coger el coche e irnos a tomar un café. Como ven, es un trabajo duro y pesado. Seguro que entienden ahora por qué los hombres llevamos siglos escaqueándonos de ir al cementerio.

