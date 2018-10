Por fin parezco un hombre

Nunca imaginé que algún día me lo pasaría tan bien viendo partidos de Segunda División. Es más, hasta esta temporada, no recuerdo haber visto nunca un partido de Segunda. Veía alguno de la Champions, los de la selección española y los minutos finales de los grandes derbis de Primera. Pero la Segunda División era un campeonato que no me interesaba demasiado y no me emocionaba nada.

Pero esta temporada, todo ha cambiado. Vi por curiosidad el primer partido del Extremadura, cuando en el Carlos Tartiere fue dominado por el Oviedo, jugó nervioso, como si no le hubiera cogido el tranquillo al salto de categoría, y acabó sobreponiéndose a la extrañeza y a la calidad del Oviedo para aprovechar su ocasión y traerse un empate.

Me gustó la experiencia porque me atrapó frente a la tele y me entretuvo mucho. Y cuando hablo de entretenimiento, me refiero a morderme las uñas, ponerme nervioso y padecer un punto de ansiedad provocado por la incertidumbre.

No crean que me sucede eso con facilidad en el fútbol. Alguna vez les he contado que, durante un partido del Cacereño, equipo de mis amores, acabé la última novela de Vargas Llosa, a tanto llegaba mi aburrimiento. Y los partidos del siglo entre el Barcelona y el Real Madrid (soy madridista desde el 2-1 al Partizan en la final de Copa de Europa de 1966) los veo leyendo el HOY.

Pero con el Extremadura, todo es diferente porque sabes que vas a estar al borde de la apoplejía sí o sí. Solo el día del Majadahonda pude respirar tranquilo, pero cuando creía que se habían acabado los sustos, llegó el partido del Elche e hicieron tantas tonterías en los últimos minutos que mi mujer, al escuchar mi desesperación, me preparó un Colacao con magdalenas, poderoso relajante que me hizo olvidar los goles de pitorreo del Elche, dignos de aparecer en aquellas viñetas del TBO protagonizadas por Pepe el Hincha.

Cuando veo en la tele al Extremadura, jugando en un estadio lleno, con el público disfrutando de verdad y sufriendo de lo lindo y el equipo tuteando a los grandes y a los medianos, pero encajando goles que parecen de chiste, siento que aquello es Almendralejo en vena, esa ciudad donde siempre eres bienvenido, donde te lo pasas bien, la gente es amable y entretenida y te hace sonreír con facilidad, sonrisa que tenían ilicitanos, coruñeses o canarios tras jugar en el Francisco de la Hera. No se enfaden conmigo, que una vez dije que ganarle al San Roque de Lepe era como ganarle a un chiste y me llegaron desde Huelva medio millar de tweets metiéndose con mi madre.

Tragicomedia

La verdad es que viendo al Extremadura en la tele, en mi semblante se dibujan toda clase de rictus excepto la sonrisa. Los partidos, desde luego, no me parecen un chiste, sino una tragicomedia en la que hay momentos felices, pero no te los crees porque siempre esperas una desgracia que vendrá del cielo y acabará con tu alegría. Es la hamartía aristotélica, ese error fatal del héroe que intenta hacer lo correcto, pero yerra porque los dioses no quieren que acierte. ¡Y te marcan gol!

Si mezclas lo trágico, la hamartía, el chiste, el sufrimiento y la desgracia, se entiende que durante el último cuarto de hora de cada partido viva sin vivir en mí y exclame, impreque, jure, maldiga y reniegue. A tal punto llega la cosa, que el día del Cádiz mi mujer me dijo que parecía un hombre normal. Le pregunté la razón y me la dio: «Porque das voces ante la tele viendo el fútbol, gritas: Vete a casa y cosas así».

Me sentí orgulloso de que, gracias al Extremadura, haya conseguido parecer, por fin, un hombre, aunque he de dejar claro que lo de vete a casa no era un desprecio al árbitro ni a ningún futbolista, sino un consejo a los jugadores del Extremadura, que, tras vencer al Cádiz, en vez de marcharse a su casita con su familia, se dedicaban a discutir con el árbitro y los gaditanos: buscaban la hamartía, que ese día no había aparecido, o sea, una tarjetita roja.