La pareja de refugiados ucranianos que denunció malas condiciones será trasladada a un hostal

Nuevo destino en Extremadura para Neonila y Mamuka Postoiuk. El matrimonio de refugiados ucranianosque denunció en HOY malas condiciones en el ... centro de acogida y en el albergue en el que vivían serán trasladados de nuevo, en este caso a un hostal.

La pareja había sido trasladada del centro de acogida en que vivían desde hace unos meses en Badajoz tras un conflicto grave con la asociación que gestiona su estancia en España. Los refugiados afirman que no se les trata bien mientras que la entidad asegura que el traslado se ha producido por un expediente sancionador y actitudes amenazantes y pasivas de estos ucranianos.

Mamuka, de 50 años, tiene problemas de salud, un trastorno renal y ambos denuncian que en el albergue en el que vivían no tenían acceso a comida caliente al no contar con comida. Esperan que, con el traslado a la pensión, su situación mejore.

En la carta enviada por la asociación Progestión, que lleva su acogida, a este matrimonio, les indican que este nuevo traslado se debe al expediente sancionador, ya que no pueden estar en el recurso que ellos gestionan, por lo que les ofrecen una alternativa exterior.

«Seguiréis recibiendo, como hasta ahora, las ayudas correspondientes a alojamiento, manutención y dinero de bolsillo»

«Existe un procedimiento administrativo, en este caso disciplinario, en curso. Estaréis alojados en un recurso externo a nuestra entidad hasta que se resuelva el procedimiento por parte de la administración. Seguiréis recibiendo, como hasta ahora, las ayudas correspondientes a alojamiento, manutención y dinero de bolsillo. Los importes de dichas ayudas los establece el financiador. El conflicto no puede suponer la retirada de la acogida para estos refugiados, aunque se enfrentan a algún tipo de medida cuando se resuelva el expediente. Este está en manos de la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional», les indican a esta pareja en la carta que anuncia su traslado.

Los afectados están agradecidos de este nuevo traslado porque esperan que la situación en el hostal sea mejor.

Neonila y Mamuka Postoiuk llegaron a España hace un año: En Ucrania tiene cinco hijos y cuatro nietos. En una primera parada estuvieron en Pozuelo de Alarcón (Madrid), pero en septiembre de 2024 fueron derivados al centro de acogida de Badajoz donde denuncian que las condiciones de vida no eran buenas. Afirman que hay humedades y la presencia de bichos, por lo que comenzaron a quejarse.