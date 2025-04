Cómo parecer importante

J. R. ALONSO DE LA TORRE CÁCERES. Viernes, 28 de enero 2022, 07:26 Comenta Compartir

Cuando te nombran algo o empiezas a ser alguien, hay que hacer tres cosas o nadie te tomará en serio: debes empezar a caminar lentamente ... y siempre erguido; debes hablar muy despacio, sin atropellarte, como dando importancia a cada palabra, aunque solo digas tópicos y tonterías, y, finalmente, has de entrar en la configuración de tu WhatsApp y desactivar todo aquello que dé pistas sobre si has leído o no un mensaje y sobre la hora a la que te conectaste por última vez.

Antes, se le daba mucha importancia a la ropa, pero ya no la tiene. Puedes ver a un presidente en vaqueros y a un candidato conservador en camiseta y nadie se inmuta. Y ellas, igual: han pasado del traje de chaqueta gris con raya diplomática al tejano con cazadora de cuero en un guiñar de ojos. La ropa, pues, no importa, pero la manera de andar, de hablar y de comunicarse por WhatsApp sí que son trascendentales. El secreto de ser importante no es serlo, sino que los demás lo crean. De nada te sirve ser jefe de servicio, director o secretario general si resulta que caminas apresuradamente, sin majestad ni estilo, si luego hablas y lo haces sin control, con demasiada naturalidad, como si estuvieras con tus viejos colegas en un bar. Si te comportas así, pierdes el prestigio en lo que vas del despacho a la sala de juntas. Parece que estoy bromeando, pero les aseguro que esto es muy serio. Intenten recordar cómo caminaba alguien de su pueblo que haya hecho carrera política, profesional o económica y cómo camina ahora. Esos pasos ni largos ni cortos, esa apostura mayestática, esa lentitud, como si para él no existiera la prisa o como si no le importara llegar tarde nunca porque siempre lo esperarán, y el porte enhiesto, estirado. Nunca ríe abiertamente, solo sonríe con ironía y un punto de displicencia. Habla a cámara lenta y es verdad que no dice nada interesante, pero lo dice con tanto aplomo, tanta seguridad y tanta pausa entre palabras e incluso entre sílabas que parece estar pronunciando el trascendente Sermón de la Montaña cuando solo está comentando el último gol de Benzema. Hay que reconocer que no es fácil andar y hablar como mandan los cánones de la importancia. Exige mucha práctica o asistir a algún curso para importantes en una escuela de negocios. Algunos políticos con experiencia y mando me han comentado que, además de hablar despacio, hay que procurar decir generalidades, nunca opiniones propias y seguir siempre la doctrina del jefe. Como pretendas ser original, lo tienes crudo. Bastan, en fin, este par de detalles para empezar a crear un cierto aura de misterio a tu alrededor y esa aureola, reconozcámoslo, es lo que quiere ver la gente en un poderoso. Somos así de tontos: necesitamos que nos impresionen un poco para poder admirar a alguien y acabamos valorando más la distancia y la prosopopeya que la cercanía y la sencillez. Lo que sí resulta fácil es ser importantes en el WhatsApp. Bastan un par de toquecitos con el dedo para que los demás no puedan ver esas vírgulas azules que demuestran que has leído un mensaje y tampoco se enteren de a qué hora entraste en la aplicación por última vez. Ese simple gesto ya te infunde misterio y distancia. Molesta a tu interlocutor, pero te aleja y te diferencia. Luego, claro está, tenemos a los poderosos con personalidad y liderazgo, que caminan como les da la gana, hablan como quieren y usan el WhatsApp sin privacidad. Esa es la gente interesante de verdad, pero hay pocos y, curiosamente, no los toman en serio hasta que ya es tarde y han destronado a los que viven a cámara lenta.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión