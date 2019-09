Parchís, chis, chis

Entre el 79 y el 85 del siglo pasado hacía furor un grupo musical infantil bajo el nombre de 'Parchís'. Años después aquel poliédrico constructor, presidente, alcalde y no sé qué más cosas que pisó en más de una ocasión cárceles y penales, volvió a poner en los diarios el popular juego de mesa, en aquellas partidas se cambió el objetivo de ganar el lance por ganar dinero.

Pero cuando parecía que habíamos visto todo sobre este 'inocente' juego, el pasado 29 de abril se desplegó nuevamente el tablero sobre el que se ha estado jugando para ver quién conseguía llevar todas las fichas a la meta y, de paso, comerse alguna de los contrarios.

Para empezar, algunas reglas han sido cambiadas; así los colores de siempre han sido ligeramente modificados y han aparecido el morado y el naranja en sustitución del verde y del amarillo.

No ha hecho falta sacar el cinco para empezar a jugar, el primer color en mover ficha era el rojo por ser el que más representación tenía pero, al final, le han puesto tantas barreras para que no llegara al pasillo de su meta, que varias veces ha tenido que contar hacia atrás sin conseguir saltar los obstáculos presentados.

El color azul, que era el siguiente en mover ficha, no tenía intención ninguna de ganar la partida. Con estar pendiente que el naranja no le adelantara y conseguir que no le comieran muchas fichas ya tenía bastante.

Las fichas naranjas, que se las prometían felices con el solo motivo de comerle terreno a las azules, por aquello de sacar hasta tres veces seguida el seis, y no sacar el cinco a tiempo, han retrocedido en lugar de avanzar.

Las fichas del color morado que, en anteriores partidas tenían como objetivo comerse a las rojas, en esta ocasión han perdido posición porque el cinco tardó en salirles, así que se pusieron como objetivo jugar a dúo y a dos dados con las rojas, pero los crupieres que manejaban el cubilete de estos dos colores, no llegaron ni a ponerse de acuerdo sobre qué pasaría si eran ganadores de la timba, así que, por mucho que sus acólitos se juntaban para conseguir llegar a la meta, se encontraban con que había tantas barreras entre ellos como las que le ponían los otros colores.

Al final, como ninguno ha sido capaz de comerse ninguna ficha del contrario, tampoco han conseguido no solo llegar a la meta, ni tan siquiera acceder al pasillo que le diera cierta tranquilidad de no ser comido, han decidido romper el tablero y presentarse ante el juez árbitro para que vuelva a convocar otra partida para cuando el estío hayan dado paso a la caída de la hoja.

No diré ni aventuraré yo nada para la próxima mano, pero me da a mí que en los prolegómenos vamos a ver poca táctica y mucho juego sucio y rastrero, olvidando lo general y exagerando lo particular.

¡Que dios se apiade de nosotros!