Los paraguas y las novias

Mi madre tiene guardado en su armario un elegante paraguas de la marca Loewe. Se lo regalaron hace 15 años, pero no lo ha sacado nunca a la calle porque dice que le da miedo perderlo. Puede ser, pero su paraguas solo correría verdadero peligro si lo sacara mi padre, no porque él sea especialmente olvidadizo o despistado, sino porque es hombre y las estadísticas aseguran que somos nosotros y no ellas quienes perdemos los paraguas con más facilidad: en la oficina de objetos perdidos de la Autoridad de Transportes de Londres, había el año pasado 12.000 paraguas extraviados, de ellos, 8.000 eran de hombre.

Acaba octubre y llega noviembre así que es tiempo de paraguas, que en Extremadura cubren nuestras calles al comenzar el otoño y la primavera. Es en estos días de lluvias alternas, de nubes y sol, cuando más paraguas se pierden. Las estadísticas dicen que en Extremadura y en las regiones con una media de menos de 120 días de lluvia anuales, los ciudadanos pierden dos paraguas a lo largo de su vida. En el norte, donde llueve más de 120 días al año, se pierden cinco paraguas por persona y vida. Eso quiere decir que hasta que acabe este siglo, los extremeños perderemos dos millones de paraguas y los gallegos, cerca de 15 millones.

Son muchos paraguas y no me extraña que mi madre guarde el suyo temerosa de perderlo. Aunque la mejor manera de no olvidarse del paraguas es no entrar en ningún bar ni comercio con paragüero. Es en estos lugares donde se deja con más facilidad. Podemos quedarnos con él en la mano mientras tomamos café o hacemos la compra, pero es un engorro y, además, es posible que nos llamen la atención por poner perdido el suelo.

Charles Dickens, que sacaba muchos paraguas en sus novelas, dedicó varias páginas de un ensayo al tema. Comparando, para el escritor y periodista inglés, el paraguas era lo que hoy es el coche para muchos: una continuación de nosotros mismos, un apéndice de nuestra personalidad, el espejo de nuestros juicios.

Si algunos en las calles de nuestras ciudades no somos nosotros, sino nuestro automóvil, Dickens, en las aceras de Londres, solo se sentía él mismo si llevaba su paraguas. Y robarle el paraguas era como si nos robaran hoy el coche.

En Extremadura no se roban muchos paraguas, no hay costumbre porque, salvo mi madre, no lo consideramos algo trascendental ni solemos tenerlos caros, bellos y de marca, sino baratos, plegables y de China. En el norte, sin embargo, robar paraguas es lo normal. Más que nada porque como te lo han robado a ti, tú coges el primero que encuentras en el paragüero. Podría decirse que más que robar, intercambian.

En la España septentrional, hay una cultura del paraguas. Se nota en que en Santiago de Compostela, donde dicen que la lluvia es arte y abundan los soportales protectores, puedes caminar tranquilamente por la calle sin temor a un paraguazo ni a que una varilla te pinche. En Cáceres, sin embargo, las aceras son un peligro los días de lluvia porque no estamos habituados a «conducir» con paraguas: hay que saber cuándo bajarlo o subirlo para evitar choques, agarrarlo al doblar las esquinas para evitar volteos y colisiones, no monopolizar la acera si vamos en pareja o en grupo (mejor dos bajo el mismo paraguas).

En el norte, durante los contados días que hace calor de verdad son unos inútiles y, por ejemplo, abren las ventanas a la hora de la siesta con 36 grados para que entre el fresquito. Aquí, somos unos inútiles cuando llueve y nos estresa salir a la calle con paraguas.

Pero a pesar de no saber manejarlo con destreza, perderlo nos entristece y nos irrita. Cuando murió Nietsche, entre sus papeles póstumos, apareció uno con una frase enigmática: «He perdido mi paraguas». Es que, dicen, solo se recuerdan las novias que te abandonaron y los paraguas que perdiste. Será por eso que mi madre, los días de lluvia, prefiere salir a la calle sin su paraguas, pero bien amarrada a mi padre.